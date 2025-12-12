  1. Публикации
Большая Палата ВС поставила точку в деле судьи Отрош о повторном оценивании и увольнении

12:02, 12 декабря 2025
Большая Палата Верховного Суда приняла решение: повторное квалификационное оценивание судьи после того, как ВСП уже приняла итоговое решение и внесла представление Президенту, является неправомерным.
Большая Палата ВС поставила точку в деле судьи Отрош о повторном оценивании и увольнении
Большая Палата Верховного Суда 11 декабря 2025 года частично удовлетворила апелляционную жалобу Инны Михайловны Отрош и отменила решения ВККС и ВСП о повторном оценивании и увольнении судьи с должности.

Верховный Суд прокомментировал это решение и изложил позицию относительно незаконности повторного оценивания судей, соответствие которых занимаемой должности признано коллегиальным решением ВККС и по которым ВСП внесла представление Президенту Украины о назначении на должность судьи.

Это решение стало логичным финалом двухлетней борьбы судьи местного суда с системой, которую судья Отрош прошла с достоинством и выдержкой, несмотря на ожесточенное сопротивление отдельных активистов, которое порой приобретало формы настоящей травли и преследования.

Решение Большой Палаты Верховного Суда вызвало диаметрально противоположные мнения в обществе:

Михаил Жернаков назвал решение БП ВС «конченой новостью», а «Украинская правда» распространила недостоверную, по мнению судьи Отрош, информацию об оправдании аннексии Крыма.

Член ВСП Маселко также решил прокомментировать пресс-релиз ВС относительно решения по делу И. Отрош, по сути выразив свое несогласие и непонимание позиции ВС. С точки зрения стороннего наблюдателя, это выглядит недостаточно этично для члена ВСП.

СМИ и соцсети представителей грантовых организаций и связанных с ними лиц активно публикуют материалы, которые носят манипулятивный характер и явно не связаны с правовым обоснованием позиции.

В то же время профессиональные адвокаты и юристы назвали решение Верховного Суда актом восстановления законности и подлинным торжеством справедливости — крайне важным сигналом существования в государстве настоящего правосудия.

Надеемся, что и в дальнейшем Верховный Суд при рассмотрении дел будет демонстрировать высокие стандарты правосудия в своей работе.

Именно такие решения дают всем нам надежду на повышение доверия общества к судебной ветви власти!

Суд должен руководствоваться исключительно законом, а не эмоциями и политическими манипуляциями.

Большая Палата Верховного Суда

