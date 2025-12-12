  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд: пред'явлення позову до померлої особи є підставою для закриття провадження у справі

19:00, 12 грудня 2025
Чоловік помер до подання позову Дніпровською міською радою та постановлення районним судом ухвали про відкриття провадження у справі.
Верховний Суд: пред'явлення позову до померлої особи є підставою для закриття провадження у справі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вказав, що пред'явлення позову до померлої особи є підставою для закриття провадження у справі, оскільки цивільна правосуб'єктність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Постанова Верховного Суду у справі № 204/14098/23 (провадження № 61-8887св24).

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження розглянув касаційну скаргу Дніпровської міської ради у справі за позовом Дніпровської міської ради до чоловіка про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та скасування державної реєстрації права власності.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Судове рішення мотивовано тим, що позивач не надав належних доказів на підтвердження того, чи розташований спірний житловий будинок на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні КП «Фармація».

Рішення Суду

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, скасував їх та закрив провадження у справі з огляду на таке.

Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва (п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України).

В іншому випадку провадження у справі не може бути відкрито, а відкрите підлягає закриттю, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (п.1 ч.1 ст. 255 ЦПК України).

У цій справі Дніпровська міська рада у вересні 2023 року пред’явила позов до чоловіка. 12 жовтня 2023 року було відкрито провадження у справі.

Верховний Суд зазначив, що провадження у справі підлягає закриттю на підставі п.1 ч.1 ст. 255 ЦПК України, оскільки чоловік помер до подання позову Дніпровською міською радою та постановлення районним судом ухвали про відкриття провадження у справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд позов судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]