Верховний Суд: пред'явлення позову до померлої особи є підставою для закриття провадження у справі

Чоловік помер до подання позову Дніпровською міською радою та постановлення районним судом ухвали про відкриття провадження у справі.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вказав, що пред'явлення позову до померлої особи є підставою для закриття провадження у справі, оскільки цивільна правосуб'єктність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Постанова Верховного Суду у справі № 204/14098/23 (провадження № 61-8887св24).

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження розглянув касаційну скаргу Дніпровської міської ради у справі за позовом Дніпровської міської ради до чоловіка про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та скасування державної реєстрації права власності.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Судове рішення мотивовано тим, що позивач не надав належних доказів на підтвердження того, чи розташований спірний житловий будинок на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні КП «Фармація».

Рішення Суду

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, скасував їх та закрив провадження у справі з огляду на таке.

Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва (п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України).

В іншому випадку провадження у справі не може бути відкрито, а відкрите підлягає закриттю, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (п.1 ч.1 ст. 255 ЦПК України).

У цій справі Дніпровська міська рада у вересні 2023 року пред’явила позов до чоловіка. 12 жовтня 2023 року було відкрито провадження у справі.

Верховний Суд зазначив, що провадження у справі підлягає закриттю на підставі п.1 ч.1 ст. 255 ЦПК України, оскільки чоловік помер до подання позову Дніпровською міською радою та постановлення районним судом ухвали про відкриття провадження у справі.

