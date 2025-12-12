  1. В Україні
Польща долучилася до програми Ukraine2EU та внесла 1 млн євро на підтримку України

21:24, 12 грудня 2025
Варшава направила кошти на посилення спроможностей Верховної Ради та обмін досвідом.
Польща долучилася до програми Ukraine2EU та внесла 1 млн євро на підтримку України
Фото: Верховна рада України
Польща стала новим учасником програми Ukraine2EU, створеної для підтримки України на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Оголошення прозвучало під час неформальної зустрічі міністрів ЄС із європейських справ. Польща ухвалила рішення внести 1 млн євро до програми, що, за словами Корнієнка, дозволить посилити підтримку української євроінтеграції, розширити обмін досвідом із впровадження реформ та підвищити інституційну спроможність парламенту.

Корнієнко наголосив: «Парламент є одним із ключових органів у процесі наближення національного законодавства до європейських стандартів. Йдеться не просто про переклад директив, а про комплексний процес, який потребує глибоких реформ, координації та інституційної готовності. Підтримка, спрямована на посилення спроможностей Верховної Ради, безпосередньо підсилює здатність України ухвалювати та ефективно впроваджувати acquis ЄС».

