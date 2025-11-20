  1. В мире

В Швеции раскритиковали объемы поддержки Украины со стороны ЕС

21:43, 20 ноября 2025
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что Евросоюз больше средств тратит на импорт из России, чем на поддержку Украины.
Фото: eurointegration
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз уплатил за импорт товаров и энергоресурсов из РФ на 124 миллиарда евро больше, чем предоставил поддержку Украине, заявила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября, сообщает Европейская правда.

«Правда заключается в том, что поддержка Украины недостаточно велика, а поддержка России – слишком велика», – заявила Стенергард.

По ее словам, с 24 февраля 2022 года европейские страны поддержали Украину на 187 млрд евро.

«В течение того же периода мы импортировали российскую нефть и газ на сумму 201 миллиард евро. И если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 миллиардов евро. Это означает, что мы получаем отрицательную поддержку Украины в размере 124 миллиардов евро», – сказала Станергард, продемонстрировав соответствующий график.

«Это ничто иное, как позор. Не будет никаких разумных мирных переговоров, если мы не увеличим поддержку Украины и давление на Россию. Очень хорошим началом было бы использование замороженных активов в пользу Украины», – подчеркнула Стенергард.

ЕС Украина война Швеция денежная помощь

