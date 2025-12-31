Систему учета «Импульс» начали внедрять в Силах беспилотных систем ВСУ

Ранее система заработала в отдельных подразделениях Десантно-штурмовых и Сухопутных войск.

В Вооруженных Силах Украины стартовала третья волна развертывания системы учета военнослужащих «Импульс». На этом этапе ее начали внедрять в подразделениях Сил беспилотных систем. Ранее система заработала в отдельных подразделениях Десантно-штурмовых и Сухопутных войск.

Как отмечает Минобороны, развертывание системы проходит в несколько этапов: от подготовки инфраструктуры и настройки защищеннои среды до импорта данных и перехода на ежедневную работу в системе.

Систему разрабатывают и внедряют ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ — военнослужащие с боевым опытом, которые хорошо понимают потребности подразделений и специфику службы в условиях войны. Именно поэтому «Импульс» адаптирован к практическому использованию непосредственно на местах.

Развертывание системы обеспечивают подразделения Минобороны и ВСУ. В настоящее время более 200 военных частей уже ежедневно работают в «Импульсе».

«В настоящее время несколько подразделений Сил беспилотных систем уже получили необходимую технику и начинают настраивать безопасную среду для работы с “Импульсом”. Ожидается, что система существенно ускорит обработку и анализ данных — а это еще более точные и оперативные решения, от которых напрямую зависит эффективность выполнения подразделениями задач по назначению», — пояснил Иван «Гринч», руководитель направления цифровизации Сил беспилотных систем ВСУ.

«Импульс» рассматривают не только как инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для дальнейшей цифровой трансформации войск. В перспективе ее данные планируют использовать для развития других цифровых сервисов, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения «Армия+» и Медицинскои информационнои системы.

