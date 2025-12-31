Систему обліку «Імпульс» почали впроваджувати в Силах безпілотних систем ЗСУ

Раніше система запрацювала в окремих підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військ.

У Збройних Силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців «Імпульс». На цьому етапі її почали впроваджувати в підрозділах Сил безпілотних систем. Раніше система запрацювала в окремих підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військ.

Як зазначає Міноборони, розгортання системи проходить в кілька етапів: від підготовки інфраструктури та налаштування захищеного середовища до імпорту даних і переходу на щоденну роботу в системі.

Систему розробляють і впроваджують ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ — військовослужбовці з бойовим досвідом, які добре розуміють потреби підрозділів і специфіку служби в умовах війни. Саме тому «Імпульс» адаптований до практичного використання безпосередньо на місцях.

Розгортання системи забезпечують підрозділи Міноборони та ЗСУ. Наразі понад 200 військових частин уже щоденно працюють у «Імпульсі».

«Наразі декілька підрозділів Сил безпілотних систем вже отримали необхідну техніку та починають налаштовувати безпечне середовище для роботи з “Імпульсом”. Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням», – пояснив Іван «Грінч», керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ.

«Імпульс» розглядають не лише як інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані планують використовувати для розвитку інших цифрових сервісів, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку «Армія+» та Медичної інформаційної системи.

