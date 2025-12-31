  1. В Україні

Систему обліку «Імпульс» почали впроваджувати в Силах безпілотних систем ЗСУ

15:18, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раніше система запрацювала в окремих підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військ.
Систему обліку «Імпульс» почали впроваджувати в Силах безпілотних систем ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних Силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців «Імпульс». На цьому етапі її почали впроваджувати в підрозділах Сил безпілотних систем. Раніше система запрацювала в окремих підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військ.

Як зазначає Міноборони, розгортання системи проходить в кілька етапів: від підготовки інфраструктури та налаштування захищеного середовища до імпорту даних і переходу на щоденну роботу в системі.

Систему розробляють і впроваджують ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ — військовослужбовці з бойовим досвідом, які добре розуміють потреби підрозділів і специфіку служби в умовах війни. Саме тому «Імпульс» адаптований до практичного використання безпосередньо на місцях.

Розгортання системи забезпечують підрозділи Міноборони та ЗСУ. Наразі понад 200 військових частин уже щоденно працюють у «Імпульсі».

«Наразі декілька підрозділів Сил безпілотних систем вже отримали необхідну техніку та починають налаштовувати безпечне середовище для роботи з “Імпульсом”. Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням», – пояснив Іван «Грінч», керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ.

«Імпульс» розглядають не лише як інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані планують використовувати для розвитку інших цифрових сервісів, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку «Армія+» та Медичної інформаційної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія оборона Міноборони дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]