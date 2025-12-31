  1. В Украине

Медики в городах прифронтовых регионов смогут получить служебное жилье — Свириденко уточнила детали

15:36, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жилье разрешат покупать в радиусе до 30 км от места работы, в частности в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне.
Медики в городах прифронтовых регионов смогут получить служебное жилье — Свириденко уточнила детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о расширении государственной программы обеспечения жильем медицинских работников в прифронтовых регионах.

По ее словам, медики прифронтовых регионов смогут получить жилье в радиусе до 30 км от места работы — теперь не только в селах, но и в городах.

Так, учреждения здравоохранения за средства государственного бюджета могут покупать жилье для медицинских работников, основное рабочее место которых расположено также в городах прифронтовых областей.

Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской.

Жилое помещение можно приобрести в населенном пункте, где расположено основное место работы медработника, или в другом соседнем — на расстоянии до 30 километров.

Выбрать жилье можно будет также в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне — городах в зоне активных боевых действий.

А вот в других административных центрах областей или Киеве покупать жилье нельзя будет.

Служебное жилье будет предоставляться медицинским работникам на время работы.

Свириденко добавила, что на реализацию программы в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн.

«Во время встреч с врачами в прифронтовых регионах слышим, что вопрос жилья является одним из самых острых вызовов для общин. Кроме достойной оплаты труда, государство должно обеспечить врачам и медсестрам возможность жить рядом с местом работы. Работаем над этим», — указала премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]