Медики в городах прифронтовых регионов смогут получить служебное жилье — Свириденко уточнила детали

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о расширении государственной программы обеспечения жильем медицинских работников в прифронтовых регионах.

По ее словам, медики прифронтовых регионов смогут получить жилье в радиусе до 30 км от места работы — теперь не только в селах, но и в городах.

Так, учреждения здравоохранения за средства государственного бюджета могут покупать жилье для медицинских работников, основное рабочее место которых расположено также в городах прифронтовых областей.

Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской.

Жилое помещение можно приобрести в населенном пункте, где расположено основное место работы медработника, или в другом соседнем — на расстоянии до 30 километров.

Выбрать жилье можно будет также в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне — городах в зоне активных боевых действий.

А вот в других административных центрах областей или Киеве покупать жилье нельзя будет.

Служебное жилье будет предоставляться медицинским работникам на время работы.

Свириденко добавила, что на реализацию программы в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн.

«Во время встреч с врачами в прифронтовых регионах слышим, что вопрос жилья является одним из самых острых вызовов для общин. Кроме достойной оплаты труда, государство должно обеспечить врачам и медсестрам возможность жить рядом с местом работы. Работаем над этим», — указала премьер-министр.

