Медики у містах прифронтових регіонів зможуть отримати службове житло — Свириденко уточнила деталі

Житло дозволять купувати в радіусі до 30 км від місця роботи, зокрема у Запоріжжі, Сумах, Харкові та Херсоні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про розширення державної програми забезпечення житлом медичних працівників у прифронтових регіонах.

За її словами, медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в радіусі до 30 км від місця роботи — тепер не лише в селах, але і в містах.

Так, заклади охорони здоров’я за кошти державного бюджету можуть купувати житло для медичних працівників, основне робоче місце яких розташоване також в містах прифронтових областей.

Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську.

Житлове приміщення можна придбати в населеному пункті, де розташоване основне місце роботи медпрацівника, або в іншому сусідньому – на відстані до 30 кілометрів.

Обрати житло можна буде також у Запоріжжі, Сумах, Харкові і Херсоні – містах у зоні активних бойових дій.

А от в інших адміністративних центрах областей чи Києві купувати житло не можна буде.

Службове житло надаватиметься медичним працівникам на час роботи.

Свириденко додала, що на реалізацію програми у Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 100 млн грн.

«Під час зустрічей з лікарями у прифронтових регіонах чуємо, що питання житла є одним із найгостріших викликів для громад. Окрім гідної оплати праці, держава має забезпечити лікарям і медсестрам можливість жити поруч із місцем роботи. Працюємо над цим», — вказала прем’єр-міністр.

