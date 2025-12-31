  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

20 лет КАС Украины: Верховный Суд собрал ключевые правовые позиции в одном обзоре

15:54, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дайджест правовых позиций по применению Верховным Судом положений Кодекса административного судопроизводства Украины.
20 лет КАС Украины: Верховный Суд собрал ключевые правовые позиции в одном обзоре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал тематический обзор судебной практики по вопросам применения процессуального законодательства в административном судопроизводстве.

Как сообщили в Верховном Суде, речь идет о дайджесте правовых позиций по применению положений Кодекса административного судопроизводства Украины, сформулированных в решениях Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за период с января 2018 года по июнь 2025 года.

Обзор приурочен к 20-й годовщине принятия Кодекса административного судопроизводства Украины (6 июля 2005 года) и празднованию Дней административной юстиции в 2025 году.

В Верховном Суде отмечают, что правовые позиции в дайджесте систематизированы в соответствии с разделами КАС Украины и содержат ссылки на конкретные судебные решения, размещенные в Едином государственном реестре судебных решений. Это позволяет пользователям быстро находить первоисточники и отслеживать эволюцию судебной практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]