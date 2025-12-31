20 лет КАС Украины: Верховный Суд собрал ключевые правовые позиции в одном обзоре

Дайджест правовых позиций по применению Верховным Судом положений Кодекса административного судопроизводства Украины.

Верховный Суд обнародовал тематический обзор судебной практики по вопросам применения процессуального законодательства в административном судопроизводстве.

Как сообщили в Верховном Суде, речь идет о дайджесте правовых позиций по применению положений Кодекса административного судопроизводства Украины, сформулированных в решениях Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за период с января 2018 года по июнь 2025 года.

Обзор приурочен к 20-й годовщине принятия Кодекса административного судопроизводства Украины (6 июля 2005 года) и празднованию Дней административной юстиции в 2025 году.

В Верховном Суде отмечают, что правовые позиции в дайджесте систематизированы в соответствии с разделами КАС Украины и содержат ссылки на конкретные судебные решения, размещенные в Едином государственном реестре судебных решений. Это позволяет пользователям быстро находить первоисточники и отслеживать эволюцию судебной практики.

