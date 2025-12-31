20 років КАС України: Верховний Суд зібрав ключові правові позиції в одному огляді

Дайджест правових позицій щодо застосування Верховним Судом положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив тематичний огляд судової практики щодо застосування процесуального законодавства в адміністративному судочинстві.

Як повідомили у Верховному Суді, йдеться про дайджест правових позицій із застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України, сформульованих у рішеннях Великої Палати Верховного Суду та Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за період із січня 2018 року до червня 2025 року.

Огляд приурочено до 20-ї річниці ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України (6 липня 2005 року) та відзначення Днів адміністративної юстиції у 2025 році.

У Верховному Суді зазначають, що правові позиції в дайджесті систематизовані відповідно до розділів КАС України та містять посилання на конкретні судові рішення, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Це дозволяє користувачам швидко знаходити першоджерела та відстежувати еволюцію судової практики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.