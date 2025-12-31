  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

20 років КАС України: Верховний Суд зібрав ключові правові позиції в одному огляді

15:54, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дайджест правових позицій щодо застосування Верховним Судом положень Кодексу адміністративного судочинства України.
20 років КАС України: Верховний Суд зібрав ключові правові позиції в одному огляді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив тематичний огляд судової практики щодо застосування процесуального законодавства в адміністративному судочинстві.

Як повідомили у Верховному Суді, йдеться про дайджест правових позицій із застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України, сформульованих у рішеннях Великої Палати Верховного Суду та Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за період із січня 2018 року до червня 2025 року.

Огляд приурочено до 20-ї річниці ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України (6 липня 2005 року) та відзначення Днів адміністративної юстиції у 2025 році.

У Верховному Суді зазначають, що правові позиції в дайджесті систематизовані відповідно до розділів КАС України та містять посилання на конкретні судові рішення, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Це дозволяє користувачам швидко знаходити першоджерела та відстежувати еволюцію судової практики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]