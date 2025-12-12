Чи можуть звільнити працівника на лікарняному: роз’яснення Держпраці
Питання звільнення працівника під час лікарняного залишається одним із найпоширеніших у трудових відносинах, особливо в умовах воєнного стану. У Держпраці роз’яснили, у яких випадках таке звільнення можливе та що варто знати працівникам і роботодавцям.
Чи може роботодавець звільнити працівника під час лікарняного
За загальним правилом, роботодавець не має права звільняти працівника з власної ініціативи у період його тимчасової непрацездатності. Винятки становлять лише окремі випадки, зокрема:
- повна ліквідація підприємства;
- відсутність працівника на роботі понад чотири місяці поспіль через тимчасову непрацездатність, якщо це не стосується відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Особливості під час воєнного стану
В умовах воєнного стану діють спеціальні норми. Відповідно до закону № 2352-IX, звільнення з ініціативи роботодавця під час лікарняного допускається, однак із важливою умовою:
- дату звільнення переносять на перший робочий день після закінчення лікарняного.
Звільнення з ініціативи працівника
Водночас законодавство не забороняє працівнику звільнитися під час лікарняного за власним бажанням. У такому разі датою звільнення вважається:
- дата, зазначена у заяві працівника, або
- дата після завершення двотижневого строку попередження, якщо інше не узгоджено з роботодавцем.
Звільнення за угодою сторін
Також можливе звільнення за угодою сторін у період тимчасової непрацездатності. Однак фактична дата звільнення, як і у випадку ініціативи роботодавця, переноситься на перший робочий день після завершення лікарняного.
