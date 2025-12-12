  1. В Україні

Чи можуть звільнити працівника на лікарняному: роз’яснення Держпраці

23:57, 12 грудня 2025
У яких ситуаціях лікарняний не є абсолютним захистом від звільнення.
Питання звільнення працівника під час лікарняного залишається одним із найпоширеніших у трудових відносинах, особливо в умовах воєнного стану. У Держпраці роз’яснили, у яких випадках таке звільнення можливе та що варто знати працівникам і роботодавцям.

Чи може роботодавець звільнити працівника під час лікарняного

За загальним правилом, роботодавець не має права звільняти працівника з власної ініціативи у період його тимчасової непрацездатності. Винятки становлять лише окремі випадки, зокрема:

  • повна ліквідація підприємства;
  • відсутність працівника на роботі понад чотири місяці поспіль через тимчасову непрацездатність, якщо це не стосується відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Особливості під час воєнного стану

В умовах воєнного стану діють спеціальні норми. Відповідно до закону № 2352-IX, звільнення з ініціативи роботодавця під час лікарняного допускається, однак із важливою умовою:

  • дату звільнення переносять на перший робочий день після закінчення лікарняного.

Звільнення з ініціативи працівника

Водночас законодавство не забороняє працівнику звільнитися під час лікарняного за власним бажанням. У такому разі датою звільнення вважається:

  • дата, зазначена у заяві працівника, або
  • дата після завершення двотижневого строку попередження, якщо інше не узгоджено з роботодавцем.

Звільнення за угодою сторін

Також можливе звільнення за угодою сторін у період тимчасової непрацездатності. Однак фактична дата звільнення, як і у випадку ініціативи роботодавця, переноситься на перший робочий день після завершення лікарняного.

