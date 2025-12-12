  1. В Україні
  2. / У світі

ЄС ухвалив спрощену процедуру замороження російських активів

21:54, 12 грудня 2025
Кая Каллас: до 210 млрд євро російських коштів залишаться в ЄС до виплати компенсації Україні.
ЄС ухвалив спрощену процедуру замороження російських активів
Фото: Anadolu Ajansı
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли Європейського союзу затвердили застосування процедури, яка дозволяє довгостроково заморожувати російські активи. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Нове рішення передбачає, що для утримання активів у замороженому стані достатньо більшості голосів держав-членів, а не одностайного рішення всіх учасників.

За словами Каллас, це гарантує збереження до 210 мільярдів євро російських коштів на території ЄС, доки Росія не виплатить Україні компенсацію за завдану шкоду.

«Засідання Європейської Ради наступного тижня матиме вирішальне значення для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки», — підкреслила голова дипломатії ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія гроші ЄС Україна активи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]