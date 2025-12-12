ЄС ухвалив спрощену процедуру замороження російських активів

Кая Каллас: до 210 млрд євро російських коштів залишаться в ЄС до виплати компенсації Україні.

Фото: Anadolu Ajansı

Посли Європейського союзу затвердили застосування процедури, яка дозволяє довгостроково заморожувати російські активи. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Нове рішення передбачає, що для утримання активів у замороженому стані достатньо більшості голосів держав-членів, а не одностайного рішення всіх учасників.

За словами Каллас, це гарантує збереження до 210 мільярдів євро російських коштів на території ЄС, доки Росія не виплатить Україні компенсацію за завдану шкоду.

«Засідання Європейської Ради наступного тижня матиме вирішальне значення для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки», — підкреслила голова дипломатії ЄС.

