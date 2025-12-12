Уряд анонсує завершення підготовки нового Трудового кодексу, який змінить відносини роботодавців і працівників

Документ готують до внесення в Кабмін і Верховну Раду.

Під час презентації проєкту Стратегії зайнятості населення до 2030 року урядова команда представила підходи до оновлення трудового законодавства та анонсувала завершення роботи над проєктом нового Трудового кодексу. Документ підготовлений Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства спільно із соціальними партнерами та міжнародними експертами.

Як повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна, проєкт нового Трудового кодексу пройшов усі необхідні етапи обговорення та погодження з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем і міжнародними партнерами. За підсумками консультацій документ було доопрацьовано, і наразі він готується до внесення на розгляд Кабінету Міністрів, після чого буде поданий до Верховної Ради.

За її словами, ухвалення нового кодексу має стати важливим кроком для формування сучасної, зрозумілої та прозорої системи трудових відносин в Україні.

У Мінекономіки кажуть, що проєкт Трудового кодексу передбачає комплексну модернізацію регулювання сфери праці. Зокрема, документ орієнтований на цифровізацію ключових трудових процедур, запровадження прозорого механізму визначення мінімальної заробітної плати, розширення видів трудових договорів та посилення захисту прав працівників, у тому числі представників вразливих груп населення. Також передбачено впровадження ризик-орієнтованої моделі інспекції праці та імплементацію основних директив Європейського Союзу у сфері трудових відносин.

Серед ключових новацій — чітке врегулювання гнучких форм зайнятості, таких як дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу та неповна зайнятість. Документ також має посилити захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та осіб з інвалідністю, встановити уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронному форматі та зробити процедури перевірок для роботодавців більш передбачуваними.

Окрему увагу в проєкті приділено запобіганню незадекларованій праці, врегулюванню нових моделей зайнятості та спрощенню взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак наголосила, що новий Трудовий кодекс має стати правовою основою для реалізації проєкту Стратегії зайнятості та реформи ринку праці «Обрій».

«Він поєднує європейські стандарти захисту працівників із гнучкістю, необхідною бізнесу, та створює передумови для розширення формальної зайнятості, підвищення продуктивності праці й кращого захисту прав людини в Україні, у тому числі трудових прав», - вказала вона.

