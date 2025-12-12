Правительство анонсирует завершение подготовки нового Трудового кодекса, который изменит отношения работодателей и работников

Документ готовят к внесению в Кабмин и Верховную Раду.

Во время презентации проекта Стратегии занятости населения до 2030 года правительственная команда представила подходы к обновлению трудового законодательства и анонсировала завершение работы над проектом нового Трудового кодекса. Документ подготовлен Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с социальными партнерами и международными экспертами.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная, проект нового Трудового кодекса прошел все необходимые этапы обсуждения и согласования с работодателями, профсоюзами, экспертным сообществом и международными партнерами. По итогам консультаций документ был доработан, и в настоящее время он готовится к внесению на рассмотрение Кабинета Министров, после чего будет подан в Верховную Раду.

По ее словам, принятие нового кодекса должно стать важным шагом для формирования современной, понятной и прозрачной системы трудовых отношений в Украине.

В Минэкономики отмечают, что проект Трудового кодекса предусматривает комплексную модернизацию регулирования сферы труда. В частности, документ ориентирован на цифровизацию ключевых трудовых процедур, внедрение прозрачного механизма определения минимальной заработной платы, расширение видов трудовых договоров и усиление защиты прав работников, в том числе представителей уязвимых групп населения. Также предусмотрено внедрение риск-ориентированной модели инспекции труда и имплементация основных директив Европейского Союза в сфере трудовых отношений.

Среди ключевых новаций — четкое урегулирование гибких форм занятости, таких как дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени и неполная занятость. Документ также должен усилить защиту работников с семейными обязанностями, ветеранов и лиц с инвалидностью, установить унифицированные требования к фиксации условий труда в электронном формате и сделать процедуры проверок для работодателей более предсказуемыми.

Отдельное внимание в проекте уделено предотвращению незадекларированного труда, урегулированию новых моделей занятости и упрощению взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак подчеркнула, что новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации проекта Стратегии занятости и реформы рынка труда «Обрий».

«Он сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека в Украине, в том числе трудовых прав», — отметила она.

