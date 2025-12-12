На Черкащині нетверезий чоловік під час конфлікту обезглавив товариша, бо йому здалося що той окупант

Підозрюваний завдав жертві кілька ножових поранень і відрізав голову — йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: Поліція Черкаської області

У селі в Уманському районі правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 61-річного чоловіка. Про це повідомили в поліції Черкаської області.

За даними слідства, між чоловіками, які разом вживали алкоголь, виник конфлікт. Під час сварки 56-річний підозрюваний взяв ніж і завдав опонентові кілька ударів, після чого відрізав йому голову. Після скоєного він сам пішов до сусідів і розповів про вбивство. Ті викликали поліцію.

За словами підозрюваного, він нібито сприйняв знайомого за російського окупанта.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

