Запросив відвідати Україну: що відомо про аудієнцію Володимира Зеленського з Папою Римським, фото

Президент запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит до України.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати аудієнції у Папи Римського Лева XIV, підкресливши, що Україна високо цінує незмінну підтримку Святого Престолу — гуманітарну допомогу, увагу до українців та готовність розширювати присутність гуманітарних місій.

За словами Глави держави, під час зустрічі він подякував Його Святості за постійні молитви за Україну та заклики до справедливого миру.

Ключові теми зустрічі

Зеленський поінформував Папу про дипломатичну роботу України та США, спрямовану на досягнення справедливого миру.

Обговорили подальші кроки та посередництво Ватикану у поверненні українських дітей, викрадених Росією.

Президент висловив вдячність за зусилля Святого Престолу, спрямовані на підтримку українців.

Зеленський подякував Папі Римському за змістовну розмову та увагу до українського народу й запросив його здійснити візит до України. За його словами, такий візит став би потужним сигналом підтримки для громадян.

