  1. В Україні

Про домашнє насильство все частіше почали говорити чоловіки: дані Опендатабот

12:05, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Домашнє насильство в Україні: кримінальних справ менше, але звернень по допомогу більше — Опендатабот.
Про домашнє насильство все частіше почали говорити чоловіки: дані Опендатабот
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зменшилася кількість кримінальних проваджень щодо домашнього насильства, однак звернень по допомогу стало більше. Про це повідомляє Опендатабот.

Як свідчать дані Офісу Генерального прокурора, з початку року відкрито 1 996 кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Це на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і вперше від початку повномасштабного вторгнення кількість таких офіційно зареєстрованих справ знизилася.

У середньому щомісяця реєструється близько 180 проваджень. Значна частка таких справ доходить до суду — цьогоріч суди отримали вже 79% від облікованих проваджень.

За офіційними даними, кількість облікованих проваджень щодо домашнього насильства становила:

  • 2019 рік — 1 068
  • 2020 рік — 2 213
  • 2021 рік — 2 432
  • 2022 рік — 1 498
  • 2023 рік — 2 705
  • 2024 рік — 2 810
  • 2025 рік — 1 996

Кількість справ, що надійшли до суду, відповідно зросла з 759 у 2019 році до 1 571 у 2025 році.

Водночас дані Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації демонструють іншу тенденцію. Кількість звернень по допомогу цього року зросла на 9%. За три квартали на гарячу лінію надійшло понад 35 тисяч звернень, з яких 90% стосувалися саме домашнього насильства.

Майже половина звернень стосується психологічного насильства, ще у третині випадків шукають допомоги через фізичне, у 17% звернень йдеться про економічне насилля та у 1,6% — про сексуальне. Вже другий рік поспіль кожне четверте звернення про домашнє насильство надходить від чоловіків, вказує Опендатабот.

У разі домашнього насильства можна звертатися на національні гарячі лінії:
0 800 500 335 або 116 123.

Якщо ситуація стосується дітей та молоді, діє окрема лінія допомоги за номерами 116 111 або 0 800 500 225.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]