Про домашнє насильство все частіше почали говорити чоловіки: дані Опендатабот

Домашнє насильство в Україні: кримінальних справ менше, але звернень по допомогу більше

В Україні зменшилася кількість кримінальних проваджень щодо домашнього насильства, однак звернень по допомогу стало більше. Про це повідомляє Опендатабот.

Як свідчать дані Офісу Генерального прокурора, з початку року відкрито 1 996 кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Це на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і вперше від початку повномасштабного вторгнення кількість таких офіційно зареєстрованих справ знизилася.

У середньому щомісяця реєструється близько 180 проваджень. Значна частка таких справ доходить до суду — цьогоріч суди отримали вже 79% від облікованих проваджень.

За офіційними даними, кількість облікованих проваджень щодо домашнього насильства становила:

2019 рік — 1 068

2020 рік — 2 213

2021 рік — 2 432

2022 рік — 1 498

2023 рік — 2 705

2024 рік — 2 810

2025 рік — 1 996

Кількість справ, що надійшли до суду, відповідно зросла з 759 у 2019 році до 1 571 у 2025 році.

Водночас дані Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації демонструють іншу тенденцію. Кількість звернень по допомогу цього року зросла на 9%. За три квартали на гарячу лінію надійшло понад 35 тисяч звернень, з яких 90% стосувалися саме домашнього насильства.

Майже половина звернень стосується психологічного насильства, ще у третині випадків шукають допомоги через фізичне, у 17% звернень йдеться про економічне насилля та у 1,6% — про сексуальне. Вже другий рік поспіль кожне четверте звернення про домашнє насильство надходить від чоловіків, вказує Опендатабот.

У разі домашнього насильства можна звертатися на національні гарячі лінії:

0 800 500 335 або 116 123.

Якщо ситуація стосується дітей та молоді, діє окрема лінія допомоги за номерами 116 111 або 0 800 500 225.

