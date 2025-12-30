О домашнем насилии все чаще стали говорить мужчины: данные Опендатабот

Домашнее насилие в Украине: уголовных дел меньше, но обращений за помощью больше — Опендатабот.

В Украине уменьшилось количество уголовных производств по фактам домашнего насилия, однако обращений за помощью стало больше. Об этом сообщает Опендатабот.

Как свидетельствуют данные Офиса Генерального прокурора, с начала года открыто 1 996 уголовных производств по статье о домашнем насилии. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и впервые с начала полномасштабного вторжения количество таких официально зарегистрированных дел снизилось.

В среднем ежемесячно регистрируется около 180 производств. Значительная часть таких дел доходит до суда — в этом году суды уже получили 79% от учтенных производств.

По официальным данным, количество учтенных производств по домашнему насилию составляло:

2019 год — 1 068

2020 год — 2 213

2021 год — 2 432

2022 год — 1 498

2023 год — 2 705

2024 год — 2 810

2025 год — 1 996

Количество дел, поступивших в суд, соответственно выросло с 759 в 2019 году до 1 571 в 2025 году.

В то же время данные Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации демонстрируют иную тенденцию. Количество обращений за помощью в этом году выросло на 9%. За три квартала на горячую линию поступило более 35 тысяч обращений, из которых 90% касались именно домашнего насилия.

Почти половина обращений касается психологического насилия, еще в трети случаев ищут помощь из-за физического, в 17% обращений речь идет об экономическом насилии и в 1,6% — о сексуальном. Уже второй год подряд каждое четвертое обращение о домашнем насилии поступает от мужчин, указывает Опендатабот.

В случае домашнего насилия можно обращаться на национальные горячие линии:

0 800 500 335 или 116 123.

Если ситуация касается детей и молодежи, действует отдельная линия помощи по номерам 116 111 или 0 800 500 225.

