О домашнем насилии все чаще стали говорить мужчины: данные Опендатабот
В Украине уменьшилось количество уголовных производств по фактам домашнего насилия, однако обращений за помощью стало больше. Об этом сообщает Опендатабот.
Как свидетельствуют данные Офиса Генерального прокурора, с начала года открыто 1 996 уголовных производств по статье о домашнем насилии. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и впервые с начала полномасштабного вторжения количество таких официально зарегистрированных дел снизилось.
В среднем ежемесячно регистрируется около 180 производств. Значительная часть таких дел доходит до суда — в этом году суды уже получили 79% от учтенных производств.
По официальным данным, количество учтенных производств по домашнему насилию составляло:
- 2019 год — 1 068
- 2020 год — 2 213
- 2021 год — 2 432
- 2022 год — 1 498
- 2023 год — 2 705
- 2024 год — 2 810
- 2025 год — 1 996
Количество дел, поступивших в суд, соответственно выросло с 759 в 2019 году до 1 571 в 2025 году.
В то же время данные Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации демонстрируют иную тенденцию. Количество обращений за помощью в этом году выросло на 9%. За три квартала на горячую линию поступило более 35 тысяч обращений, из которых 90% касались именно домашнего насилия.
Почти половина обращений касается психологического насилия, еще в трети случаев ищут помощь из-за физического, в 17% обращений речь идет об экономическом насилии и в 1,6% — о сексуальном. Уже второй год подряд каждое четвертое обращение о домашнем насилии поступает от мужчин, указывает Опендатабот.
В случае домашнего насилия можно обращаться на национальные горячие линии:
0 800 500 335 или 116 123.
Если ситуация касается детей и молодежи, действует отдельная линия помощи по номерам 116 111 или 0 800 500 225.
