Центральна виборча комісія створює систему «Всеукраїнський референдум»

12:23, 30 грудня 2025
Центральна виборча комісія ухвалила рішення про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».
Центральна виборча комісія ухвалила рішення про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) «Всеукраїнський референдум» як компонента Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори». Відповідну систему планують створити шляхом модернізації вже чинної ЄАІС, а також затверджено порядок її створення.

Водночас ЦВК звернулася до Верховної Ради та Кабінету Міністрів із проханням вжити заходів для виділення необхідного фінансування на запуск АІКС «Всеукраїнський референдум» у межах системи «Вибори».

Крім того, Комісія звернулася до міжнародних партнерів із проханням надати сприяння у створенні зазначеної автоматизованої системи.

Як пояснив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, законодавство покладає на Комісію обов’язок створити Єдину автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, яка має включати компоненти для проведення виборів і референдумів. Водночас кошти на запуск повноцінної ЄІАС раніше не виділялися, а також не передбачені в державному бюджеті на 2026 рік.

«З огляду на це, Комісія вбачає за найбільш оптимальний варіант створити АІКС “Всеукраїнський референдум” як компонент нині функціонуючої ЄАІС “Вибори”, яку цього року було модернізовано та посилено в плані кіберзахисту. При цьому Комісія звернулася до парламенту, уряду, а також міжнародних партнерів посприяти у реалізації цього рішення», — зазначив він.

ЦВК

