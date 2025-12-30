Центральная избирательная комиссия создает систему «Всеукраинский референдум»

Центральная избирательная комиссия приняла решение о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы «Всеукраинский референдум» как компонента Единой информационно-аналитической системы «Выборы».

Центральная избирательная комиссия приняла решение о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) «Всеукраинский референдум» как компонента Единой информационно-аналитической системы «Выборы». Соответствующую систему планируется создать путем модернизации уже действующей ЕИАС, а также утвержден порядок ее создания.

В то же время ЦИК обратилась к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой принять меры по выделению необходимого финансирования для запуска АИКС «Всеукраинский референдум» в рамках системы «Выборы».

Кроме того, Комиссия обратилась к международным партнерам с просьбой оказать содействие в создании указанной автоматизированной системы.

Как пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, законодательство возлагает на Комиссию обязанность создать Единую автоматизированную информационно-аналитическую систему, которая должна включать компоненты для проведения выборов и референдумов. В то же время средства на запуск полноценной ЕИАС ранее не выделялись и не предусмотрены в государственном бюджете на 2026 год.

«Учитывая это, Комиссия считает наиболее оптимальным вариантом создание АИКС “Всеукраинский референдум” как компонента ныне функционирующей ЕИАС “Выборы”, которая в этом году была модернизирована и усилена в части киберзащиты. При этом Комиссия обратилась к парламенту, правительству, а также международным партнерам с просьбой содействовать реализации этого решения», — отметил он.

