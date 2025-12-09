Пригласил посетить Украину: что известно об аудиенции Владимира Зеленского с Папой Римским, фото

Президент пригласил Папу Римского Льва XIV совершить визит в Украину.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах аудиенции у Папы Римского Льва XIV, подчеркнув, что Украина высоко ценит неизменную поддержку Святого Престола — гуманитарную помощь, внимание к украинцам и готовность расширять присутствие гуманитарных миссий.

По словам Главы государства, во время встречи он поблагодарил Его Святость за постоянные молитвы за Украину и призывы к справедливому миру.

Ключевые темы встречи

Зеленский проинформировал Папу о дипломатической работе Украины и США, направленной на достижение справедливого мира.

Обсудили дальнейшие шаги и посредничество Ватикана в возвращении украинских детей, которых вывезла Россия.

Президент выразил благодарность за усилия Святого Престола, направленные на поддержку украинцев.

Зеленский поблагодарил Папу Римского за содержательный разговор и внимание к украинскому народу и пригласил его совершить визит в Украину. По его словам, такой визит стал бы мощным сигналом поддержки для граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.