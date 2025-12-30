  1. В мире

Боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии — известно, кто погиб

09:42, 30 декабря 2025
Джошуа находился на заднем сиденье внедорожника, когда транспортное средство попало в ДТП.
Латиф Айоделе (слева) и Сина Гами (справа) были близкими друзьями и членами команды Энтони Джошуа
Латиф Айоделе (слева) и Сина Гами (справа) были близкими друзьями и членами команды Энтони Джошуа
Известный британский боксер Энтони Джошуа получил незначительные травмы в результате автокатастрофы, произошедшей в Нигерии. Об этом сообщают несколько международных медиа.

По предварительным данным, авария произошла в понедельник около 11:00 по местному времени в городе Сагаму, родном для спортсмена. Джошуа находился на заднем сиденье внедорожника, когда транспортное средство попало в столкновение. В результате ДТП погибли двое пассажиров.

Как сообщает ACD MMA, жертвами стали тренер по силовой и физической подготовке Сина Гами и личный тренер боксера Латиф Айоделе.

Комиссар полиции штата Огун Ланре Огунлово в комментарии ESPN отметил, что внедорожник врезался в припаркованный грузовик.

«Авария произошла в результате разрыва шины на автомобиле AJ, вследствие чего водитель потерял управление, и автомобиль врезался в грузовик, стоявший на месте, припаркованный вдоль дороги», — сказал комиссар полиции.

По его словам, Джошуа был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, его состояние оценивается как стабильное.

Инцидент произошел вскоре после возвращения боксера из США. 19 декабря в Майами Джошуа провел поединок, в котором нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.

бокс

