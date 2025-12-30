Боксер Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії – відомо, хто загинув

Джошуа перебував на задньому сидінні позашляховика, коли транспортний засіб потрапив у ДТП.

Латіф Айоделе (ліворуч) та Сіна Гамі (праворуч) були близькими друзями та членами команди Ентоні Джошуа

Відомий британський боксер Ентоні Джошуа зазнав незначних травм унаслідок автокатастрофи, що сталася в Нігерії. Про це повідомляють кілька міжнародних медіа.

За попередніми даними, аварія трапилася в понеділок близько 11:00 за місцевим часом у місті Сагаму, рідному для спортсмена. Джошуа перебував на задньому сидінні позашляховика, коли транспортний засіб потрапив у зіткнення. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів.

Як повідомляє ACD MMA, жертвами стали тренер із силової та фізичної підготовки Сіна Гамі та особистий тренер боксера Латіф Айоделе.

Комісар поліції штату Оґун Ланре Оґунлово в коментарі ESPN зазначив, що позашляховик врізався у припарковану вантажівку.

«Аварія сталася внаслідок прориву шини на автомобілі AJ, внаслідок чого водій втратив керування, і автомобіль врізався у вантажівку, що стояла на місці, припарковану вздовж дороги», – сказав комісар поліції.

За його словами, Джошуа було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги, його стан оцінюють як стабільний.

Інцидент стався невдовзі після повернення боксера з США. 19 грудня в Маямі Джошуа провів поєдинок, у якому нокаутував Джейка Пола у шостому раунді.

