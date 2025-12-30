  1. В мире

Болгария прощается с левом и с 1 января переходит на евро

11:47, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Болгария станет 21-й страной еврозоны.
Болгария прощается с левом и с 1 января переходит на евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Болгарские банки, бизнес и граждане на этой неделе готовятся к прощанию с национальной валютой — левом. Уже с 1 января страна планирует официально перейти на евро. Для Болгарии это долгожданный этап европейской интеграции. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом Болгария станет 21-й страной еврозоны.

Агентство указывает, что в 2025 году она выполнила все формальные критерии для вступления: по уровню инфляции, бюджетного дефицита, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. В последний раз к еврозоне присоединялась Хорватия — в январе 2023 года.

Ожидается, что после вступления Болгарии количество европейцев, которые пользуются евро, превысит 350 миллионов человек.

Членство в еврозоне означает не только использование единой валюты, но и участие в формировании монетарной политики — Болгария получит место в управляющем совете Европейского центрального банка, который определяет процентные ставки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Болгария

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]