Болгария прощается с левом и с 1 января переходит на евро

Болгария станет 21-й страной еврозоны.

Болгарские банки, бизнес и граждане на этой неделе готовятся к прощанию с национальной валютой — левом. Уже с 1 января страна планирует официально перейти на евро. Для Болгарии это долгожданный этап европейской интеграции. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом Болгария станет 21-й страной еврозоны.

Агентство указывает, что в 2025 году она выполнила все формальные критерии для вступления: по уровню инфляции, бюджетного дефицита, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. В последний раз к еврозоне присоединялась Хорватия — в январе 2023 года.

Ожидается, что после вступления Болгарии количество европейцев, которые пользуются евро, превысит 350 миллионов человек.

Членство в еврозоне означает не только использование единой валюты, но и участие в формировании монетарной политики — Болгария получит место в управляющем совете Европейского центрального банка, который определяет процентные ставки.

