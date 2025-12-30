Болгарія прощається з левом та з 1 січня переходить на євро

Болгарія стане 21-ю країною єврозони.

Болгарські банки, бізнес і громадяни цього тижня готуються до прощання з національною валютою — левом. Уже з 1 січня країна планує офіційно перейти на євро. Для Болгарії це довгоочікуваний етап європейської інтеграції. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Болгарія стане 21-ю країною єврозони.

Агентство вказує, що у 2025 році вона виконала всі формальні критерії для вступу: щодо рівня інфляції, бюджетного дефіциту, вартості довгострокових запозичень і стабільності обмінного курсу. Востаннє до єврозони приєднувалася Хорватія — у січні 2023 року.

Очікується, що після вступу Болгарії кількість європейців, які користуються євро, перевищить 350 мільйонів осіб.

Членство в єврозоні означає не лише використання єдиної валюти, а й участь у формуванні монетарної політики — Болгарія отримає місце в керівній раді Європейського центрального банку, яка визначає процентні ставки.

