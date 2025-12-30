Зеленский считает, что существуют высокие шансы остановить войну в 2026 году — что может этому поспособствовать

Президент назвал факторы, которые могут приблизить завершение войны уже в следующем году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский считает, что существует большой шанс остановить войну в 2026 году. Причиной этого могут стать мобилизационные проблемы, с которыми столкнулась российская сторона. Об этом Глава государства заявил в интервью Fox News.

По его словам, в 2025 году численность российской армии впервые перестала увеличиваться. Это, в свою очередь, может стать предпосылкой завершения войны в 2026 году.

«Количество их солдат уменьшается, ведь до этого года оно росло. Они ежемесячно мобилизовали 43 000 человек, подписывали контракты, и в этом году, впервые за весь период, количество мобилизованных людей и количество безвозвратных потерь стало абсолютно одинаковым. Следовательно, именно в этом году, в 2025, мы видим, что впервые численность их армии перестала увеличиваться. Поэтому мы надеемся, что уже в 2026 году мы сможем полностью остановить эту войну», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что если война не будет остановлена, Путину придется принять решение о мобилизации, непопулярное в обществе. Это, в свою очередь, грозит внутренними проблемами — именно поэтому российское руководство пытается избежать этого решения, сказал Президент.

«Вот почему я считаю, что сейчас мы и россияне находимся в такой ситуации, когда Соединенные Штаты могут значительно ускорить переход к миру», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.