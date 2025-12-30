  1. В Україні

Зеленський вважає, що є високі шанси зупинити війну у 2026 році — що може цьому посприяти

10:18, 30 грудня 2025
Президент назвав чинники, які можуть наблизити завершення війни вже наступного року.
Зеленський вважає, що є високі шанси зупинити війну у 2026 році — що може цьому посприяти
Президент Володимир Зеленський вважає, що є великий шанс зупинити війну у 2026 році. Причиною цього можуть стати мобілізаційні проблеми, з якими стикнулася російська сторона. Про це Глава держави заявив у інтерв’ю Fox News.

За його словами, у 2025 році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися. Це, своєю чергою, може стати передумовою завершення війни у 2026 році.

«Кількість їхніх солдатів зменшується, адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 000 людей, підписували контракти і цього року, вперше за весь період, кількість мобілізованих людей та кількість безповоротних втрат стала абсолютно однаковою. Отже, саме цього року, у 2025, ми бачимо, що вперше чисельність їхньої армії перестала збільшуватися. Тож ми сподіваємося, що вже у 2026 році ми зможемо повністю зупинити цю війну», - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що якщо війна не буде зупинена, Путіну доведеться прийняти рішення про мобілізацію, непопулярне в суспільстві. Це, в свою чергу, загрожує внутрішніми проблемами – саме тому російське керівництво намагається уникнути цього рішення, сказав Президент.

«Ось чому я вважаю, що зараз ми і росіяни перебуваємо в такій ситуації, коли Сполучені Штати можуть значно прискорити перехід до миру», – наголосив Володимир Зеленський.

президент війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

