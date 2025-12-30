Зеленський вважає, що є високі шанси зупинити війну у 2026 році — що може цьому посприяти

Президент назвав чинники, які можуть наблизити завершення війни вже наступного року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що є великий шанс зупинити війну у 2026 році. Причиною цього можуть стати мобілізаційні проблеми, з якими стикнулася російська сторона. Про це Глава держави заявив у інтерв’ю Fox News.

За його словами, у 2025 році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися. Це, своєю чергою, може стати передумовою завершення війни у 2026 році.

«Кількість їхніх солдатів зменшується, адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 000 людей, підписували контракти і цього року, вперше за весь період, кількість мобілізованих людей та кількість безповоротних втрат стала абсолютно однаковою. Отже, саме цього року, у 2025, ми бачимо, що вперше чисельність їхньої армії перестала збільшуватися. Тож ми сподіваємося, що вже у 2026 році ми зможемо повністю зупинити цю війну», - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що якщо війна не буде зупинена, Путіну доведеться прийняти рішення про мобілізацію, непопулярне в суспільстві. Це, в свою чергу, загрожує внутрішніми проблемами – саме тому російське керівництво намагається уникнути цього рішення, сказав Президент.

«Ось чому я вважаю, що зараз ми і росіяни перебуваємо в такій ситуації, коли Сполучені Штати можуть значно прискорити перехід до миру», – наголосив Володимир Зеленський.

