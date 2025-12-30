Украина готовится к «роумингу как дома» с ЕС с 2026 года: на очереди э-подпись и цифровые сервисы

Следующим приоритетом является признание украинской электронной подписи как квалифицированной в ЕС.

Украина продолжает активную интеграцию в Европейский Союз в сфере цифровой трансформации и уже достигла существенного прогресса на этом пути. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, евроинтеграция остается одним из ключевых стратегических приоритетов государства.

Борняков отметил, что в течение года Украина завершила анализ более 200 актов права ЕС в сфере цифровой трансформации. В рамках переговоров о вступлении в ЕС состоялась двусторонняя скрининговая встреча по разделу 10 «Цифровая трансформация и медиа», утверждена переговорная позиция Украины и финализирован соответствующий раздел Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС.

Кроме того, Европейская комиссия в Отчете о расширении за 2025 год отдельно отметила цифровизацию государственных услуг как один из ключевых факторов прогресса Украины в реформе государственного управления.

Роуминг, электронная подпись и доверительные услуги

Одним из крупнейших достижений в процессе интеграции в Единый цифровой рынок ЕС стало решение о присоединении Украины к политике ЕС «Роуминг как дома» с 1 января 2026 года.

Следующим приоритетом является признание украинской электронной подписи как квалифицированной в ЕС, а в 2027 году — взаимное признание всех доверительных услуг. Для этого планируется имплементация обновленных европейских актов eIDAS, NIS2 и GDPR.

Интероперабельность и цифровые сервисы

Параллельно Украина начинает системную работу над взаимным признанием документов и интероперабельностью государственных услуг с ЕС. Среди запланированных шагов — применение European Interoperability Framework, интеграция в Single Digital Gateway и подключение к Once Only Technical System (OOTS).

Полная имплементация цифрового acquis ЕС

Стратегической целью Украины остается полная имплементация цифрового acquis ЕС к моменту вступления. Для этого начата разработка AI EU Integration Tool — инструмента для органов государственной власти, который обеспечит автоматизированный перевод актов права ЕС и подготовку таблиц транспозиции, что должно значительно ускорить адаптацию законодательства.

Также в 2025 году Украина включена в девять экспертных групп Еврокомиссии и Форум европейских надзорных органов по поставщикам доверительных услуг, чтобы «держать руку на пульсе всех нормативных изменений в ЕС и планировать синхронное отражение в украинском законодательстве».

Отдельным фокусом является проведение impact assessment имплементации ключевых цифровых актов ЕС, в частности, DSA, DMA, P2B, AI Act и законодательства в сфере электронных коммуникаций с приоритетом оценки затрат для бизнеса. Также идет работа над созданием Единого цифрового регулятора, который будет отвечать критериям независимости и финансовой способности по практике стран ЕС.

