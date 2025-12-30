Україна готується до «роумінгу як вдома» з ЄС з 2026 року: на черзі е-підпис і цифрові сервіси

Наступним пріоритетом є визнання українського електронного підпису як кваліфікованого в ЄС.

Україна продовжує активну інтеграцію до Європейського Союзу у сфері цифрової трансформації та вже досягла суттєвого прогресу на цьому шляху. Про це в інтерв’ю 24 Канал розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, євроінтеграція залишається одним із ключових стратегічних пріоритетів держави.

Борняков зазначив, що протягом року Україна завершила аналіз понад 200 актів права ЄС у сфері цифрової трансформації. У межах переговорів про вступ до ЄС відбулася двостороння скринінгова зустріч за розділом 10 «Цифрова трансформація та медіа», затверджено переговорну позицію України та фіналізовано відповідний розділ Національної програми адаптації законодавства до права ЄС.

Крім того, Європейська комісія у Звіті про розширення за 2025 рік окремо відзначила цифровізацію державних послуг як один із ключових чинників прогресу України у реформі державного управління.

Роумінг, електронний підпис і довірчі послуги

Одним із найбільших досягнень у процесі інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС стало рішення про приєднання України до політики ЄС «Роумінг як вдома» з 1 січня 2026 року.

Наступним пріоритетом є визнання українського електронного підпису як кваліфікованого в ЄС, а у 2027 році — взаємне визнання всіх довірчих послуг. Для цього планується імплементація оновлених європейських актів eIDAS, NIS2 та GDPR.

Інтероперабельність і цифрові сервіси

Паралельно Україна розпочинає системну роботу над взаємним визнанням документів та інтероперабельністю державних послуг з ЄС. Серед запланованих кроків — застосування European Interoperability Framework, інтеграція до Single Digital Gateway та підключення до Once Only Technical System (OOTS).

Повна імплементація цифрового acquis ЄС

Стратегічною метою України залишається повна імплементація цифрового acquis ЄС до моменту вступу. Для цього розпочато розробку AI EU Integration Tool — інструменту для органів державної влади, який забезпечить автоматизований переклад актів права ЄС і підготовку таблиць транспозиції, що має значно прискорити адаптацію законодавства.

Також у 2025 році Україну включено до дев’яти експертних груп Єврокомісії та Форуму європейських наглядових органів за надавачами довірчих послуг, щоб «тримати руку на пульсі усіх нормативних змін у ЄС та планувати синхронне відображення в українському законодавстві».

Окремим фокусом є проведення impact assessment імплементації ключових цифрових актів ЄС, зокрема DSA, DMA, P2B, AI Act та законодавства у сфері електронних комунікацій із пріоритетом оцінки витрат для бізнесу. Також триває робота над створенням Єдиного цифрового регулятора, який відповідатиме критеріям незалежності та фінансової спроможності за практикою країн ЄС.

