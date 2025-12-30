Украина создает национальную языковую модель ИИ для достижения AI-суверенитета

К 2030 году Украина ставит цель войти в топ-3 стран мира по уровню интеграции и внедрения решений на базе искусственного интеллекта.

Украина начала создание собственной национальной большой языковой модели (LLM), которая должна стать основой для развития искусственного интеллекта в государственном управлении, бизнесе и науке. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, к 2030 году Украина ставит цель войти в топ-3 стран мира по уровню интеграции и внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Для этого Минцифры реализует комплексный подход, охватывающий развитие инфраструктуры, создание национальной LLM и запуск практических ИИ-продуктов для государства и граждан.

Борняков подчеркнул, что собственная языковая модель является критически важной для достижения AI-суверенитета. Она позволит Украине самостоятельно создавать ИИ-решения без зависимости от иностранных компаний и без передачи данных за границу. Именно поэтому Минцифры объявило о запуске проекта по созданию украинской LLM. Министерство формирует стратегическое, технологическое и этико-культурное видение проекта, тогда как операционную разработку осуществляет проектный офис, сформированный партнером.

Для обучения модели привлекаются государственные и частные институции — университеты, научные учреждения, национальные библиотеки, культурные организации, медиа и профильные сообщества. Модель будет обучаться исключительно на украиноязычных данных из открытых источников, в частности новостях, аналитике, литературе и образовательных материалах. В Минцифры подчеркивают, что никакие персональные данные, государственные реестры или другая чувствительная информация не используются.

Украинская LLM создается как open source-решение для государственных органов и научных учреждений и будет доступна для бизнеса. Компании смогут разворачивать модель на собственных мощностях и разрабатывать на ее основе чат-боты, ИИ-агенты и аналитические инструменты. В настоящее время также прорабатываются условия коммерческого использования.

В Минцифры отмечают, что запуск национальной LLM позволит сделать ИИ-решения более дешевыми, безопасными и лучше адаптированными к украинскому контексту. Ожидается, что использование украинской модели будет в 2,5–3 раза дешевле по сравнению с иностранными аналогами, а хранение и обработка данных будут происходить внутри страны.

Базовой моделью для обучения украинской LLM выбрана Gemma 3 от Google, которая обеспечивает баланс между производительностью и ресурсами и поддерживает более 140 языков. В 2026 году Украина планирует завершить обучение и перейти от разработки украинской LLM к ее практическому использованию. Ключевая задача — открыть к ней доступ для государственных органов, научных учреждений и бизнеса. Модель станет базой для создания AI-ассистентов, чат-ботов и аналитических инструментов, в том числе для государственных сервисов.

