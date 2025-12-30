Україна створює національну мовну модель ШІ для досягнення AI-суверенітету

До 2030 року Україна ставить за мету увійти до топ-3 країн світу за рівнем інтеграції та впровадження рішень на базі штучного інтелекту.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна розпочала створення власної національної великої мовної моделі (LLM), яка має стати основою для розвитку штучного інтелекту в державному управлінні, бізнесі та науці. Про це в інтерв’ю 24 Каналу повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, до 2030 року Україна ставить за мету увійти до топ-3 країн світу за рівнем інтеграції та впровадження рішень на базі штучного інтелекту. Для цього Мінцифри реалізує комплексний підхід, що охоплює розвиток інфраструктури, створення національної LLM та запуск практичних ШІ-продуктів для держави й громадян.

Борняков наголосив, що власна мовна модель є критично важливою для досягнення AI-суверенітету. Вона дозволить Україні самостійно створювати ШІ-рішення без залежності від іноземних компаній і без передачі даних за кордон. Саме тому Мінцифри оголосило про запуск проєкту зі створення української LLM. Міністерство формує стратегічну, технологічну та етично-культурну візію проєкту, тоді як операційну розробку здійснює проєктний офіс, сформований партнером.

Для навчання моделі залучаються державні та приватні інституції — університети, наукові установи, національні бібліотеки, культурні організації, медіа та профільні спільноти. Модель навчатиметься виключно на україномовних даних з відкритих джерел, зокрема новинах, аналітиці, літературі та освітніх матеріалах. У Мінцифри підкреслюють, що жодні персональні дані, державні реєстри чи інша чутлива інформація не використовуються.

Українська LLM створюється як open source-рішення для державних органів і наукових установ та буде доступною для бізнесу. Компанії зможуть розгортати модель на власних потужностях і розробляти на її основі чатботи, ШІ-агенти та аналітичні інструменти. Наразі також опрацьовуються умови комерційного використання.

У Мінцифри зазначають, що запуск національної LLM дозволить зробити ШІ-рішення дешевшими, безпечнішими та краще адаптованими до українського контексту. Очікується, що використання української моделі буде у 2,5–3 рази дешевшим порівняно з іноземними аналогами, а зберігання та обробка даних відбуватимуться всередині країни.

Базовою моделлю для тренування української LLM обрано Gemma 3 від Google, яка забезпечує баланс між продуктивністю та ресурсами й підтримує понад 140 мов. У 2026 році Україна планує завершити навчання та перейти від розробки української LLM до її практичного використання. Ключове завдання – відкрити до неї доступ для державних органів, наукових установ і бізнесу. Модель стане базою для створення AI-асистентів, чатботів і аналітичних інструментів, зокрема для державних сервісів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.