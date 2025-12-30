Отключения электроэнергии и обстрелы сами по себе не освобождают от процессуальных обязанностей — позиция КАС ВС

Верховный Суд высказался относительно процессуального поведения участников дела.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда высказался относительно процессуального поведения участников дела.

Спорным вопросом по делу № 520/24010/23 является признание уважительными причин пропуска срока апелляционного обжалования, в частности, ФОП-ответчик является временно перемещенным лицом и проживает в городе, в котором на протяжении длительного времени были постоянные отключения электроэнергии, обстрелы, что обусловливало отсутствие интернет-связи и, как следствие, неполучение определения об открытии производства по делу.

Статьей 44 КАС Украины четко очерчен характер процессуального поведения, который обязывает участников дела действовать добросовестно, проявлять добросовестное отношение к имеющимся у них правам и осуществлять их реализацию таким образом, чтобы обеспечить неукоснительное и своевременное (без существенных задержек и лишних промедлений) выполнение своих обязанностей, установленных законом или судом, в частности, относительно соблюдения срока апелляционного обжалования.

КАС ВС отметил, что апеллянт, имея намерение добросовестной реализации принадлежащего ему права на апелляционный пересмотр решения суда, и как лицо, заинтересованное в подаче апелляционной жалобы, должен был обеспечить неукоснительное и своевременное выполнение требований процессуального закона и суда, в частности, относительно формы и содержания апелляционной жалобы, и совершить зависящие от него действия с использованием всех имеющихся средств и возможностей, предусмотренных законодательством.

Установлено, что ФОП — ответчик зарегистрирован в подсистеме «Электронный суд» и процессуальные документы направляет/получает именно с помощью этой системы. Доказательств относительно невозможности своевременного обращения в суд с апелляционной жалобой с использованием этой подсистемы из-за введения военного положения заявитель не предоставил, как и доказательств изменения графика работы в связи с введением военного положения и вражескими обстрелами, прекращения или сбоев в работе информационно-коммуникационных систем, имеющихся программно-технических средств и электропитания и т. д.

КАС ВС, опираясь на практику ЕСПЧ, отметил, что сторона, которая задействована в ходе судебного рассмотрения дела, обязана с разумным интервалом времени сама интересоваться производством по ее делу, добросовестно пользоваться принадлежащими ей процессуальными правами и неукоснительно выполнять процессуальные обязанности.

КАС ВС пришел к выводу, что ни ответчиком, ни его представителем не приведено и не доказано объективных причин, которые действительно делали невозможной подачу апелляционной жалобы в установленный законом срок и были уважительными, а потому суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для восстановления срока на апелляционное обжалование.

