Чи є відключення світла й обстріли поважними причинами пропуску апеляційного оскарження — позиція КАС ВС

Посилання на відключення електроенергії та обстріли без належних доказів не є підставою для поновлення строку апеляційного оскарження.

Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду висловився щодо процесуальної поведінки учасників справи.

Спірним питанням у справі № 520/24010/23 є визнання поважними причин пропуску строку апеляційного оскарження, зокрема, ФОП-відповідач є тимчасово переміщеною особою та проживає у місті, в якому протягом тривалого були постійні відключення світла, обстріли, що зумовлювало відсутність інтернет зв`язку та, як наслідок, неотримання ухвали про відкриття провадження у справі.

Статтею 44 КАС України чітко окреслено характер процесуальної поведінки, який зобов’язує учасників справи діяти сумлінно, проявляти добросовісне ставлення до наявних у них прав і здійснювати їх реалізацію таким чином, щоб забезпечити неухильне та своєчасне (без суттєвих затримок та зайвих зволікань) виконання своїх обов`язків, встановлених законом або судом, зокрема, щодо дотримання строку апеляційного оскарження.

КАС ВС зазначив, що апелянт, маючи намір добросовісної реалізації належного йому права на апеляційний перегляд рішення суду, та як особа, зацікавлена у поданні апеляційної скарги, повинен був забезпечити неухильне і своєчасне виконання вимог процесуального закону і суду, зокрема, стосовно форми та змісту апеляційної скарги, й вчинити залежні від нього дії з використанням усіх наявних засобів та можливостей, передбачених законодавством.

Встановлено, що ФОП - відповідач зареєстрований у підсистемі «Електронний суд» та процесуальні документи надсилає/отримує саме за допомогою цієї системи. Доказів щодо неможливості своєчасного звернення до суду з апеляційною скаргою з використанням цієї підсистеми через введення воєнного стану скаржник не надав, як і доказів зміни графіку роботи у зв`язку із запровадженням воєнного стану та ворожими обстрілами, припинення або збоїв у роботі інформаційно-комунікаційних систем, наявних програмно-технічних засобів і електроживлення тощо.

КАС ВС, спираючись на практику ЄСПЛ, зауважив, що сторона, яка задіяна у ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

КАС ВС дійшов висновку, що ні відповідачем, ні його представником не наведено й не доведено об`єктивних причин, які дійсно унеможливлювали подання апеляційної скарги у визначений законом строк та були поважними, а тому суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку щодо відсутності підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження.

