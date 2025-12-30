Мужчина ВПЛ незаконно получал двойную помощь на ребенка — суд обязал вернуть 18 тысяч гривен
Мужчина, имевший статус внутренне перемещенного лица, в течение полугода получал государственную помощь на ребенка. Денежные средства выплачивались одновременно двум родителям, хотя ребенок фактически проживал с матерью, а отец не сообщил органу социальной защиты об этих обстоятельствах.
В результате государство переплатило 18 тысяч гривен. Возвращать деньги добровольно получатель не стал, поэтому дело рассматривал суд.
Хаджибейский районный суд Одессы признал выплаты неправомерными и обязал вернуть излишне полученные средства.
Обстоятельства дела №521/10585/25
В суд обратился Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета с требованием взыскать с гражданина, который состоял на учете как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), излишне выплаченную помощь на проживание. Речь шла о 18 000 грн, полученных в период с 1 января по 30 июня 2023 года.
Как выяснилось, ответчик подал заявление о взятии на учет как ВПЛ и получал ежемесячную помощь, в том числе — в повышенном размере 3000 грн на ребенка. При этом в заявлении он указал, что не получает аналогичную помощь по предыдущему месту учета.
Однако проверка органов социальной защиты выявила иное. Дочь ответчика уже получала помощь как ВПЛ в составе семьи матери — через другой орган социальной защиты. Фактически в течение полугода помощь на одного и того же ребенка выплачивалась дважды — по разным электронным делам и разным получателям.
Кроме того, было установлено, что ребенок проживал с матерью, а не с отцом, который получал спорные выплаты. Сам ответчик об этих обстоятельствах орган социальной защиты не уведомил. Попытки вернуть средства в добровольном порядке результата не дали: корреспонденция возвращалась без вручения, а ответчик на контакт не выходил.
Что учел суд
Дело рассматривалось в упрощенном производстве. Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не подал, поэтому суд вынес заочное решение на основании имеющихся материалов.
Оценивая доказательства, суд исходил из следующего:
- помощь на проживание ВПЛ на ребенка может выплачиваться только одному из родителей, с которым ребенок фактически проживает;
- ответчик получал средства на ребенка, который одновременно находился на обеспечении матери по другому месту учета;
- в заявлении о назначении помощи были предоставлены недостоверные сведения, что повлияло на автоматическое начисление выплат;
- переплата возникла не вследствие ошибки органа соцзащиты, а в результате недобросовестных действий получателя.
Суд также применил нормы Гражданского кодекса Украины о возврате безосновательно приобретенного имущества и положения правительственного Порядка предоставления помощи ВПЛ, которые прямо предусматривают обязанность возврата неправомерно или повторно полученных сумм.
Решение суда
Суд полностью удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. С ответчика взыскано:
- 18 000 грн — излишне выплаченную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
- 3028 грн — судебный сбор.
Решение вынесено заочно. Ответчик имеет право подать заявление о его пересмотре в течение 30 дней со дня составления полного текста решения либо обжаловать его в апелляционном порядке в Одесский апелляционный суд.
