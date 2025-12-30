Мужчина ВПЛ незаконно получал двойную помощь на ребенка — суд обязал вернуть 18 тысяч гривен

Выплаты на одного и того же ребенка начислялись одновременно отцу и матери, хотя ребенок фактически проживал с матерью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина, имевший статус внутренне перемещенного лица, в течение полугода получал государственную помощь на ребенка. Денежные средства выплачивались одновременно двум родителям, хотя ребенок фактически проживал с матерью, а отец не сообщил органу социальной защиты об этих обстоятельствах.

В результате государство переплатило 18 тысяч гривен. Возвращать деньги добровольно получатель не стал, поэтому дело рассматривал суд.

Хаджибейский районный суд Одессы признал выплаты неправомерными и обязал вернуть излишне полученные средства.

Обстоятельства дела №521/10585/25

В суд обратился Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета с требованием взыскать с гражданина, который состоял на учете как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), излишне выплаченную помощь на проживание. Речь шла о 18 000 грн, полученных в период с 1 января по 30 июня 2023 года.

Как выяснилось, ответчик подал заявление о взятии на учет как ВПЛ и получал ежемесячную помощь, в том числе — в повышенном размере 3000 грн на ребенка. При этом в заявлении он указал, что не получает аналогичную помощь по предыдущему месту учета.

Однако проверка органов социальной защиты выявила иное. Дочь ответчика уже получала помощь как ВПЛ в составе семьи матери — через другой орган социальной защиты. Фактически в течение полугода помощь на одного и того же ребенка выплачивалась дважды — по разным электронным делам и разным получателям.

Кроме того, было установлено, что ребенок проживал с матерью, а не с отцом, который получал спорные выплаты. Сам ответчик об этих обстоятельствах орган социальной защиты не уведомил. Попытки вернуть средства в добровольном порядке результата не дали: корреспонденция возвращалась без вручения, а ответчик на контакт не выходил.

Что учел суд

Дело рассматривалось в упрощенном производстве. Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не подал, поэтому суд вынес заочное решение на основании имеющихся материалов.

Оценивая доказательства, суд исходил из следующего:

помощь на проживание ВПЛ на ребенка может выплачиваться только одному из родителей, с которым ребенок фактически проживает;

ответчик получал средства на ребенка, который одновременно находился на обеспечении матери по другому месту учета;

в заявлении о назначении помощи были предоставлены недостоверные сведения, что повлияло на автоматическое начисление выплат;

переплата возникла не вследствие ошибки органа соцзащиты, а в результате недобросовестных действий получателя.

Суд также применил нормы Гражданского кодекса Украины о возврате безосновательно приобретенного имущества и положения правительственного Порядка предоставления помощи ВПЛ, которые прямо предусматривают обязанность возврата неправомерно или повторно полученных сумм.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. С ответчика взыскано:

18 000 грн — излишне выплаченную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

3028 грн — судебный сбор.

Решение вынесено заочно. Ответчик имеет право подать заявление о его пересмотре в течение 30 дней со дня составления полного текста решения либо обжаловать его в апелляционном порядке в Одесский апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.