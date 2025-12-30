Чоловік ВПО незаконно отримував подвійну допомогу на дитину — суд зобов’язав повернути 18 тисяч гривень

Виплати на одну й ту саму дитину нараховувалися одночасно батькові та матері, хоча дитина фактично проживала з матір’ю.

Чоловік, який мав статус внутрішньо переміщеної особи, протягом пів року отримував державну допомогу на дитину. Кошти виплачувалися одночасно двом батькам, хоча дитина фактично проживала з матір’ю, а батько не повідомив орган соціального захисту про ці обставини.

У результаті держава переплатила 18 тисяч гривень. Повернути гроші добровільно отримувач не став, тож справу розглядав суд.

Хаджибейський районний суд Одеси визнав виплати неправомірними та зобов’язав повернути надміру отримані кошти.

Обставини справи №521/10585/25

До суду звернувся Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради з вимогою стягнути з громадянина, який перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа (ВПО), надмірно виплачену допомогу на проживання. Йшлося про 18 000 грн, отриманих у період з 1 січня по 30 червня 2023 року.

Як з’ясувалося, відповідач подав заяву про взяття на облік як ВПО та отримував щомісячну допомогу, зокрема — у підвищеному розмірі 3000 грн на дитину. При цьому в заяві він зазначив, що не отримує аналогічної допомоги за попереднім місцем обліку.

Однак перевірка органів соціального захисту виявила інше. Донька відповідача вже отримувала допомогу як ВПО у складі сім’ї матері — через інший орган соціального захисту. Фактично упродовж пів року допомога на одну й ту саму дитину виплачувалася двічі — за різними електронними справами та різним отримувачам.

Крім того, було встановлено, що дитина проживала з матір’ю, а не з батьком, який отримував спірні виплати. Сам відповідач про ці обставини орган соціального захисту не повідомив. Спроби повернути кошти в добровільному порядку результату не дали: кореспонденція поверталася без вручення, а відповідач на контакт не виходив.

Що врахував суд

Справу розглядали у спрощеному провадженні. Відповідач у судове засідання не з’явився, відзиву не подав, тому суд ухвалив заочне рішення на підставі наявних матеріалів.

Оцінюючи докази, суд виходив із такого:

допомога на проживання ВПО на дитину може виплачуватися лише одному з батьків, з яким дитина фактично проживає;

відповідач отримував кошти на дитину, яка одночасно перебувала на забезпеченні матері за іншим місцем обліку;

у заяві про призначення допомоги були надані недостовірні відомості, що вплинуло на автоматичне нарахування виплат;

переплата виникла не через помилку органу соцзахисту, а внаслідок недобросовісних дій отримувача.

Суд також застосував норми Цивільного кодексу України про повернення безпідставно набутого майна та положення урядового Порядку надання допомоги ВПО, які прямо передбачають обов’язок повернення неправомірно або повторно отриманих сум.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. З відповідача стягнуто:

18 000 грн — надмірно виплачену допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

3028 грн — судовий збір.

Рішення ухвалене заочно. Відповідач має право подати заяву про його перегляд протягом 30 днів з дня складення повного тексту рішення або оскаржити його в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду.

