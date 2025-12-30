«Мы еще даже не стартовали»: Гетманцев раскритиковал внедрение накопительных пенсий

Даниил Гетманцев подверг резкой критике промедление с имплементацией европейской директивы.

Внедрение накопительного уровня пенсионного обеспечения остается одним из ключевых и одновременно нереализованных элементов пенсионной реформы в Украине. На этом подчеркнул глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, обратив внимание на обязательства Украины перед Европейским Союзом.

По его словам, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась имплементировать Директиву 2016/2341/ЕС о деятельности учреждений профессионального пенсионного обеспечения.

«Вступительная часть Директивы 2016/2341/ЕС “О деятельности учреждений профессионального пенсионного обеспечения и надзоре за ними”, которую мы обязались имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, содержит готовые цитаты, показывающие роль и значение накопительного пенсионного обеспечения как для развития страны, так и для преодоления бедности в условиях демографического кризиса», — отметил политик.

Гетманцев привел положения самой директивы, где указано, что полноценный внутренний рынок профессионального пенсионного обеспечения остается решающим для экономического роста и создания рабочих мест в Союзе, а также для преодоления проблемы старения общества.

В частности, необходимы соответствующие действия для дальнейшего совершенствования дополнительных частных пенсионных сбережений, таких как профессиональные пенсионные схемы. Это важно, поскольку системы социального обеспечения испытывают все большее давление, а это означает, что профессиональные пенсии все чаще рассматриваются как дополнение к другим пенсионным резервам.

В частности, в директиве отмечается, что учреждения профессионального пенсионного обеспечения играют важную роль в долгосрочном финансировании экономики Союза и обеспечении надежных пенсионных выплат. Они являются важной частью экономики Союза, владея активами стоимостью 2,5 триллиона евро в интересах около 75 миллионов членов и бенефициаров.

В то же время подчеркивается, что профессиональное пенсионное обеспечение является ценным дополнением к пенсионным системам социального обеспечения, а государства-члены должны защищать работников от бедности в старости и продвигать дополнительные пенсионные схемы, связанные с трудовыми договорами, как дополнение к государственным пенсиям.

По мнению Гетманцева, ключевая проблема заключается в том, что Украина годами переносит сроки имплементации директивы, фактически оставаясь на стартовой позиции.

«Где имплементация Директивы? Сколько лет уже переносятся сроки? Директива — о совершенствовании, а мы еще даже не стартовали! Когда мы наконец поймем важность накопительных пенсий как для страны и общества в целом, так и для каждого из нас?», — отмечает он, подчеркивая, что в Украине до сих пор не сформирован полноценный рынок профессиональных пенсий или рынок услуг по пенсионному обеспечению.

По убеждению Гетманцева, Украине необходимо наконец преодолеть этот страх и дать шанс как экономике, так и каждому человеку на достойную жизнь.

