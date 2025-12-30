«Ми ще навіть не стартували»: Гетманцев розкритикував впровадження накопичувальних пенсій

Данило Гетманцев різко розкритикував зволікання з імплементацією європейської директиви.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Впровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення залишається одним із ключових і водночас нереалізованих елементів пенсійної реформи в Україні. На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, звернувши увагу на зобов’язання України перед Європейським Союзом.

За його словами, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалася імплементувати Директиву 2016/2341/ЄС щодо діяльності установ професійного пенсійного забезпечення.

«Вступна частина Директиви 2016/2341/ЄС “Про діяльність установ професійного пенсійного забезпечення та нагляд за ними”, яку ми зобов’язалися імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС, містить готові цитати, які показують роль та значення накопичувального пенсійного забезпечення як для розвитку країни, так і для подолання бідності в умовах демографічної кризи», - заначив політик.

Гетманцев навів положення самої директиви, де вказано, що справжній внутрішній ринок професійного пенсійного забезпечення залишається вирішальним для економічного зростання та створення робочих місць у Союзі та для подолання проблеми старіння суспільства.

Зокрема, необхідні відповідні дії для подальшого вдосконалення додаткових приватних пенсійних заощаджень, таких як професійні пенсійні схеми. Це важливо, оскільки системи соціального забезпечення зазнають усе більшого тиску, а це означає, що професійні пенсії дедалі більше розглядають як доповнення до інших пенсійних резервів

Зокрема, в директиві зазначено, що установи професійного пенсійного забезпечення відіграють важливу роль у довгостроковому фінансуванні економіки Союзу та забезпеченні надійних пенсійних виплат. Вони є важливою частиною економіки Союзу, володіючи активами вартістю 2,5 трильйона євро в інтересах близько 75 мільйонів членів та бенефіціарів.

Водночас підкреслюється, що професійне пенсійне забезпечення є цінним доповненням до пенсійних систем соціального забезпечення, а держави-члени повинні захищати працівників від бідності в старості та просувати додаткові пенсійні схеми, пов’язані з трудовими договорами, як доповнення до державних пенсій.

На думку Гетманцева, ключова проблема полягає в тому, що Україна роками переносить строки імплементації директиви, фактично залишаючись на стартовій позиції.

«Де імплементація Директиви? Скільки років вже переносяться терміни? Директива про вдосконалення, а ми ще навіть не стартували! Коли ми нарешті зрозуміємо важливість накопичувальних пенсій як для країни і суспільства в цілому, так і для кожного з нас?», — зазначає він, наголошуючи, що в Україні досі не сформовано повноцінного ринку професійних пенсій або ринку послуг з пенсійного забезпечення.

На переконання Гетманцева, Україні необхідно обов’язково нарешті треба подолати цей страх і дати шанс як економіці, так і кожній людині на гідне життя.

Раніше ми повідомляли, що в Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.