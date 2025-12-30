Чи вимикатимуть світло в новорічну ніч — прогноз Держенергонагляду

Енергетики наголошують: ключовим чинником залишатиметься безпекова ситуація в країні.

У новорічну ніч в Україні, ймовірно, діятимуть звичні для всіх графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За його словами, енергетики наразі утримуються від чітких прогнозів, адже енергосистема залишається чутливою до можливих атак з боку Росії, а також до впливу низьких температур.

Він зауважив, що в години нічного зменшення навантаження фахівці можуть частково збільшити подачу електроенергії, однак ключовим чинником залишатиметься безпекова ситуація.

«Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант», - зазначив Замулко.

Посадовець пояснив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад споживання електроенергії, що може дати змогу тимчасово збільшити обсяги постачання світла.

Водночас він наголосив, що остаточні рішення залежатимуть від дій ворога у найближчі дні.

«Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день», - підсумував очільник Держенергонагляду.

