90 млрд євро на 2 роки: Єврокомісія запропонувала Україні бюджетну підтримку в межах «репараційного кредиту»

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що під час зустрічі з Бюджетним комітетом Європарламенту обговорювалася пропозиція Єврокомісії щодо надання Україні 90 млрд євро бюджетної підтримки на два роки — 2026 та 2027.

Як зазначила Підласа, робоча пропозиція Єврокомісії щодо «репараційного кредиту» – розділити «кредит» на 2 напрями підтримки України:

виробництво та закупівля зброї (в Україні та ЄС),

бюджетна підтримка.

Бюджетна підтримка складе 90 млрд євро і буде надаватись протягом двох років. Бюджетна підтримка може надаватись у вигляді макро-фінансової допомоги або в рамках Ukraine Facility.

На думку посадовиці, умовою надання такого фінансування точно буде продовження та збереження реформ у сфері верховенства права та антикорупції.

Україна буде змушена виплатити цей кредит лише в разі отримання репарацій від Росії. Для того, щоб пропозиція Єврокомісії набула чинності, її має схвалити Європейська рада, яка складається з лідерів країн ЄС.

Раніше стало відомо, що Євросоюз визначив, хто і скільки заплатить за гарантії для Бельгії задля репараційного кредиту для України. Гарантії мають бути розподілені пропорційно між усіма державами ЄС, щоб отримати «добро» від прем’єра Бельгії Барта Де Вевера. Він побоюється, що саме його країна може опинитися єдиною, хто відшкодовуватиме Росії ці кошти, адже €185 млрд заморожених російських активів зберігаються в брюссельському депозитарії Euroclear, а ще €25 млрд — на приватних банківських рахунках у різних країнах ЄС.

