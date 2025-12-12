90 млрд евро на 2 года: Еврокомиссия предложила Украине бюджетную поддержку в рамках «репарационного кредита»

Как отметила Роксолана Пидласа, рабочее предложение Еврокомиссии по «репарационному кредиту» — разделить «кредит» на 2 направления поддержки Украины.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что во время встречи с Бюджетным комитетом Европарламента обсуждалось предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине 90 млрд евро бюджетной поддержки на два года — 2026 и 2027.

Как отметила Пидласа, рабочее предложение Еврокомиссии по «репарационному кредиту» — разделить «кредит» на 2 направления поддержки Украины:

производство и закупка оружия (в Украине и ЕС),

бюджетная поддержка.

Бюджетная поддержка составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение двух лет. Бюджетная поддержка может предоставляться в виде макрофинансовой помощи либо в рамках Ukraine Facility.

По мнению чиновницы, условием предоставления такого финансирования обязательно станет продолжение и сохранение реформ в сфере верховенства права и антикоррупции.

Украина будет обязана выплатить этот кредит лишь в случае получения репараций от России. Для того чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, его должна одобрить Европейская рада, состоящая из лидеров стран ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз определил, кто и сколько заплатит за гарантии для Бельгии ради репарационного кредита для Украины. Гарантии должны быть распределены пропорционально между всеми государствами ЕС, чтобы получить «добро» от премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера. Он опасается, что именно его страна может оказаться единственной, кто будет возмещать России эти средства, ведь €185 млрд замороженных российских активов хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, а еще €25 млрд — на частных банковских счетах в разных странах ЕС.

