Евросоюз определил, кто и сколько заплатит за гарантии для Бельгии ради репарационного кредита для Украины

Европейские страны должны взять на себя индивидуальные финансовые обязательства, чтобы гарантировать до €210 млрд, необходимых Украине. Наибольшую часть — €52 млрд — придется обеспечить Германии. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении POLITICO.

Европейская комиссия представила эти цифры дипломатам после того, как объявила о намерении предоставить Украине €165 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

Почему нужны гарантии и какова роль Бельгии

Гарантии должны быть распределены пропорционально между всеми государствами ЕС, чтобы получить «добро» от премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера. Он опасается, что именно его страна может оказаться единственной, кто будет возмещать России эти средства, ведь €185 млрд замороженных российских активов хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, а еще €25 млрд — на частных банковских счетах в разных странах ЕС.

Суммы гарантий могут увеличиться, если часть стран — например, Венгрия — откажется участвовать в механизме. В таком случае помощь могут предоставить государства вне ЕС. Одним из потенциальных кандидатов называли Норвегию, однако министр финансов Йенс Столтенберг исключил такую возможность.

Финансовая потребность Украины и политические препятствия

Бюджетный дефицит Украины на следующий год составляет €71,7 млрд. Без новых поступлений Киеву придется сокращать расходы уже с апреля.

В прошлую пятницу Венгрия наложила вето на решение ЕС о выпуске нового совместного долга для финансирования Украины, переложив ответственность на лидеров Евросоюза. Теперь им необходимо убедить Де Вевера согласиться на использование замороженных российских активов. Ключевая встреча ЕС запланирована на 18 декабря.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Брюссель, чтобы гарантировать, что Германия возьмет на себя 25% общей суммы — крупнейшую долю среди всех стран.

«У нас был очень конструктивный разговор… Особая обеспокоенность Бельгии по поводу использования замороженных российских активов бесспорна и должна быть учтена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск», — заявил Мерц.

На что пойдут деньги

Согласно предложению Еврокомиссии, кредитный пакет предусматривает:

€115 млрд — на поддержку оборонной промышленности Украины в течение пяти лет;

€50 млрд — на покрытие бюджетных потребностей государства;

€45 млрд — на погашение кредита G7, предоставленного Украине в прошлом году.

Выплаты должны осуществляться шестью траншами в течение года.

Сдержки и противовесы: как ЕС будет контролировать использование средств

Еврокомиссия предлагает механизм контроля, чтобы избежать злоупотреблений:

проверка оборонных контрактов и планов расходов;

подробная оценка финансовых потребностей Украины;

предоставление информации об источниках другой помощи — военной и финансовой.

Это позволит правительствам стран ЕС прозрачно отслеживать, куда именно и в каких объемах поступают средства.

