В Китае суд выявил сфабрикованные с помощью ИИ фотодоказательства в споре об аренде жилья

20:10, 28 декабря 2025
Фотографии содержали четкий водяной знак с надписью «Generated by doubao AI».
Фото: justicespeakersinstitute.com
Суд в китайском городе Сяогань, расположенном в центральной провинции Хубэй, при рассмотрении спора об аренде жилья разоблачил попытку истца сфабриковать фотодоказательства с помощью инструмента искусственного интеллекта. По итогам разбирательства суд вынес официальное предупреждение. Об этом в воскресенье сообщило издание China News Service.

Как отмечается, в мае 2024 года граждане Ли и Сюн заключили договор аренды жилого помещения, в котором были определены срок аренды и размер арендной платы. Стороны также прямо согласовали, что арендная плата за вторую половину срока аренды должна быть уплачена в полном объеме до марта 2025 года.

После завершения срока аренды Сюн якобы не оплатил арендную плату и коммунальные услуги за вторую половину года. В связи с этим Ли обратился в суд с иском и назначил свою дочь по фамилии Дун судебным представителем.

В ходе судебного разбирательства Ли не смог предоставить надлежащие документы, подтверждающие задолженность Сюна за водо- и электроснабжение. Дун заявила в суде, что Сюн был первым арендатором данного жилья и все коммунальные расходы возникли исключительно в период его проживания. Она также пообещала после заседания предоставить фотографии счетчиков воды и электроэнергии до и после аренды в качестве доказательств.

Однако представленные позднее фотографии содержали четкий водяной знак с надписью «Generated by doubao AI», что сразу привлекло внимание судьи и вызвало серьезные сомнения в достоверности доказательств.

Дальнейшая проверка выявила противоречия в пояснениях Дун относительно счетчиков. Изначально она утверждала, что они использовались исключительно одной семьей, однако в ходе дополнительных вопросов признала, что счетчики были общими для двух домохозяйств. Не сумев объяснить расхождения, Дун призналась в фальсификации доказательств и впоследствии представила суду подлинные фотографии.

Председательствующий судья вынес Дун предупреждение, подчеркнув, что использование сгенерированных искусственным интеллектом изображений в качестве судебных доказательств является фальсификацией ключевых доказательств и нарушает судебный процесс. За такие действия могут применяться предупреждения, штрафы или административное задержание, а в тяжелых случаях — уголовная ответственность.

С учетом добровольного признания Дун в ходе проверки и оперативного устранения нарушения суд, руководствуясь принципом сочетания наказания с воспитательным воздействием, постановил ограничиться судебным предупреждением.

