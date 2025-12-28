Погашение долгов по реестру — достаточно для закрытия дела о банкротстве: Верховный Суд

Погашение требований конкурсных кредиторов (без штрафов и пени) — достаточное основание для закрытия дела о банкротстве на любой стадии.

Верховный Суд подтвердил: если в деле о банкротстве погашены все требования конкурсных кредиторов в соответствии с реестром, кроме неустойки (штрафа, пени), суд обязан закрыть производство независимо от стадии процедуры — в том числе в ходе санации или даже после признания должника банкротом.

Такую правовую позицию Суд изложил в постановлении по делу № 924/29/23, оставив без изменений решение апелляционной инстанции.

Обстоятельства дела

Производство по делу о банкротстве ООО «Яровит Инвест» было открыто в феврале 2023 года. В рамках дела судами были признаны денежные требования нескольких конкурсных кредиторов, в частности:

налогового органа;

банковского учреждения;

коммерческих компаний — поставщиков.

После завершения стадии распоряжения имуществом суд утвердил план санации, а арбитражный управляющий был назначен управляющим санацией.

В ходе процедуры санации все основные денежные требования конкурсных кредиторов, включенные в реестр, были фактически погашены. Неоплаченными остались лишь требования шестой очереди — штрафы, пеня и иная неустойка. Одновременно были полностью оплачены вознаграждение и расходы арбитражного управляющего.

При таких обстоятельствах управляющий санацией обратился в хозяйственный суд с ходатайством о закрытии производства на основании части седьмой статьи 41 Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ).

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в закрытии дела. Он считал ходатайство преждевременным, ссылаясь на то, что утвержденный план санации предусматривал погашение также штрафов и пени, а решение о закрытии дела якобы должно приниматься собранием кредиторов.

Апелляционный хозяйственный суд отменил это определение и закрыл производство по делу о банкротстве. Суд пришел к выводу, что:

требования конкурсных кредиторов по реестру (кроме неустойки) погашены полностью;

часть 7 статьи 41 КУзПБ является самостоятельным и обязательным основанием для закрытия дела;

требования относительно штрафов и пени считаются погашенными в силу закона.

Налоговый орган обжаловал это решение в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и детально разъяснил применение норм КУзПБ.

1. О соотношении статей 41 и 90 КУзПБ

ВС подчеркнул, что пункт 5 части 1 статьи 90 КУзПБ (погашение всех требований кредиторов) и часть 7 статьи 41 КУзПБ (погашение всех требований конкурсных кредиторов, кроме неустойки) предусматривают разные основания и разные правовые последствия закрытия производства.

Часть 7 статьи 41 КУзПБ является специальной нормой, которая прямо позволяет закрыть дело даже тогда, когда штрафы и пеня не уплачены, — при условии полного погашения основных требований конкурсных кредиторов.

2. Стадия процедуры значения не имеет

Верховный Суд подтвердил устоявшуюся практику:

погашение требований по ч. 7 ст. 41 КУзПБ возможно на любой стадии банкротства, в том числе:

в ходе санации;

после признания должника банкротом.

Наличие утвержденного, но не выполненного до конца плана санации не препятствует закрытию дела, если требования конкурсных кредиторов фактически погашены.

3. Кто имеет право инициировать закрытие дела

Суд отклонил аргумент о том, что с ходатайством могут обращаться только собрания кредиторов.

Часть 7 статьи 41 КУзПБ не ограничивает право арбитражного управляющего как процессуального лица подать соответствующее ходатайство в суд.

4. Цель банкротства достигнута

Ключевой акцент Верховного Суда — функциональная цель КУзПБ.

В этом деле она была достигнута, поскольку:

все признанные требования конкурсных кредиторов по реестру погашены;

отсутствует пассив должника;

кредиторы фактически получили удовлетворение своих требований.

При таких условиях продолжение производства противоречило бы самой логике процедуры банкротства.

Постановление по делу № 924/29/23 является показательным для практики применения КУзПБ. Верховный Суд четко подтвердил:

погашение всех требований конкурсных кредиторов, кроме неустойки, — достаточное и самостоятельное основание для закрытия дела;

суд не обладает дискреционными полномочиями и обязан закрыть производство;

такое основание применяется на любой стадии процедуры банкротства;

штрафы и пеня считаются погашенными в силу закона.

