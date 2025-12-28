  1. Общество
  2. / В Украине

Кому и при каких условиях выплачиваются больничные в размере 100 % заработной платы — разъяснение

21:24, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
От чего зависит размер выплат и кто имеет право на полную компенсацию.
Кому и при каких условиях выплачиваются больничные в размере 100 % заработной платы — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины разъяснил, в каких случаях помощь по временной нетрудоспособности (больничные) выплачивается в полном объеме — 100 % средней заработной платы.

Помощь по временной нетрудоспособности является страховой выплатой и полностью или частично компенсирует потерю дохода в случае болезни. Ее размер зависит от страхового стажа застрахованного лица:

  • 50 % средней заработной платы — при стаже до 3 лет;
  • 60 % — от 3 до 5 лет;
  • 70 % — от 5 до 8 лет;
  • 100 % — при стаже свыше 8 лет.

В то же время законодательством предусмотрены случаи, когда 100 % средней заработной платы выплачивается независимо от страхового стажа. Это касается:

  • лиц 1–3 категорий, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • одного из родителей или лица, которое их заменяет, ухаживающих за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
  • лиц, отнесенных к жертвам нацистских преследований;
  • доноров, имеющих право на льготы в соответствии с законодательством;
  • лиц, реабилитированных как жертвы репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов.

В ПФУ отмечают: для применения льготы работодатель должен иметь подтверждающие документы — соответствующее удостоверение, а для доноров также справку учреждения здравоохранения с указанием доз и дат донаций.

Кроме того, при подаче заявления-расчета на финансирование страховых выплат в случае назначения больничных в размере 100 % с применением льготы необходимо обязательно указать категорию застрахованного лица в соответствующем разделе приложения к листку нетрудоспособности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Пенсионный фонд ПФУ больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]