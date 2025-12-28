Кому и при каких условиях выплачиваются больничные в размере 100 % заработной платы — разъяснение

От чего зависит размер выплат и кто имеет право на полную компенсацию.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, в каких случаях помощь по временной нетрудоспособности (больничные) выплачивается в полном объеме — 100 % средней заработной платы.

Помощь по временной нетрудоспособности является страховой выплатой и полностью или частично компенсирует потерю дохода в случае болезни. Ее размер зависит от страхового стажа застрахованного лица:

50 % средней заработной платы — при стаже до 3 лет;

60 % — от 3 до 5 лет;

70 % — от 5 до 8 лет;

100 % — при стаже свыше 8 лет.

В то же время законодательством предусмотрены случаи, когда 100 % средней заработной платы выплачивается независимо от страхового стажа. Это касается:

лиц 1–3 категорий, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одного из родителей или лица, которое их заменяет, ухаживающих за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

лиц, отнесенных к жертвам нацистских преследований;

доноров, имеющих право на льготы в соответствии с законодательством;

лиц, реабилитированных как жертвы репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов.

В ПФУ отмечают: для применения льготы работодатель должен иметь подтверждающие документы — соответствующее удостоверение, а для доноров также справку учреждения здравоохранения с указанием доз и дат донаций.

Кроме того, при подаче заявления-расчета на финансирование страховых выплат в случае назначения больничных в размере 100 % с применением льготы необходимо обязательно указать категорию застрахованного лица в соответствующем разделе приложения к листку нетрудоспособности.

