Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом стратегию приближения мира
20:51, 28 декабря 2025
В США началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом стратегию приближения мира, над которой работали команды лидеров. Об этом он заявил в начале встречи с американским лидером в воскресенье.
«План из 20 пунктов — очень важный, мы должны его обсудить. Наши команды работали над стратегией того, как шаг за шагом приблизить мир. И мы обсудим эту стратегию», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что американский лидер заявил, что «гарантии безопасности для Украины будут очень сильными».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.