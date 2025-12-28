Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом стратегию приближения мира

В США началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом стратегию приближения мира, над которой работали команды лидеров. Об этом он заявил в начале встречи с американским лидером в воскресенье.

«План из 20 пунктов — очень важный, мы должны его обсудить. Наши команды работали над стратегией того, как шаг за шагом приблизить мир. И мы обсудим эту стратегию», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что американский лидер заявил, что «гарантии безопасности для Украины будут очень сильными».

