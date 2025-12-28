Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского — онлайн-трансляция
20:29, 28 декабря 2025
В США начались переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
В ходе встречи стороны обсудят вопросы, касающиеся мирного плана прекращения войны РФ против Украины.
Переговоры проходят в городе Палм-Бич, штат Флорида.
