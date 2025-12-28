Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского — онлайн-трансляция

В США начались переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы, касающиеся мирного плана прекращения войны РФ против Украины.

Переговоры проходят в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.