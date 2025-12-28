  1. В мире

Соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение, — Дональд Трамп

20:40, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп также подчеркнул, что у него нет дедлайнов.
Соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение, — Дональд Трамп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

«Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение. Я действительно верю, что у нас есть предпосылки для сделки, которая будет выгодной для Украины, выгодной для всех. Нет ничего важнее», — сказал Трамп.

Американский лидер во время общения с журналистами заявил, что «гарантии безопасности для Украины будут очень сильными».

«Европейцы очень хорошо к этому приложили усилия, они все хотят закончить войну в Украине», — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что у него нет дедлайнов.

«Я просто хочу закончить эту войну. Никто даже не знает, что будет сказано в соглашении о безопасности. Но соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение», — добавил американский президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]