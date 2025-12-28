Соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение, — Дональд Трамп

Дональд Трамп также подчеркнул, что у него нет дедлайнов.

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

«Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение. Я действительно верю, что у нас есть предпосылки для сделки, которая будет выгодной для Украины, выгодной для всех. Нет ничего важнее», — сказал Трамп.

Американский лидер во время общения с журналистами заявил, что «гарантии безопасности для Украины будут очень сильными».

«Европейцы очень хорошо к этому приложили усилия, они все хотят закончить войну в Украине», — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что у него нет дедлайнов.

«Я просто хочу закончить эту войну. Никто даже не знает, что будет сказано в соглашении о безопасности. Но соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение», — добавил американский президент.

