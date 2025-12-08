Євросоюз визначив, хто і скільки заплатить за гарантії для Бельгії задля репараційного кредиту для України

Столицям ЄС визначили, скільки гарантій вони мають надати для надання грошей Україні, забезпечених замороженими активами РФ.

Фото: ANP JONAS ROOSENS / BELGA VIDEO MAARTEN WEYNANTS

Європейські країни мають взяти на себе індивідуальні фінансові зобов’язання, щоб гарантувати до €210 млрд, необхідних Україні. Найбільшу частку — €52 млрд — доведеться забезпечити Німеччині. Про це свідчать документи, які опинилися в розпорядженні POLITICO.

Європейська Комісія представила ці цифри дипломатам після того, як оголосила про намір надати Україні €165 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.

Чому потрібні гарантії та в чому роль Бельгії

Гарантії мають бути розподілені пропорційно між усіма державами ЄС, щоб отримати «добро» від прем’єра Бельгії Барта Де Вевера. Він побоюється, що саме його країна може опинитися єдиною, хто відшкодовуватиме Росії ці кошти, адже €185 млрд заморожених російських активів зберігаються в брюссельському депозитарії Euroclear, а ще €25 млрд — на приватних банківських рахунках у різних країнах ЄС.

Суми гарантій можуть зрости, якщо частина країн — наприклад Угорщина — відмовляться брати участь у механізмі. У такому разі допомагати можуть держави поза ЄС. Одним із потенційних кандидатів називали Норвегію, але міністр фінансів Єнс Столтенберг виключив таку можливість.

Фінансова потреба України та політичні перешкоди

Бюджетний дефіцит України на наступний рік становить €71,7 млрд. Без нових вливань Києву доведеться скорочувати витрати вже з квітня.

Минулої п’ятниці Угорщина наклала вето на рішення ЄС щодо випуску нового спільного боргу для фінансування України, переклавши відповідальність на лідерів Євросоюзу. Тепер вони повинні переконати Де Вевера погодитися на використання заморожених активів Росії. Ключова зустріч ЄС запланована на 18 грудня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Брюсселя, щоб гарантувати, що Німеччина візьме на себе 25% загальної суми — найбільшу частку серед усіх країн.

«У нас була дуже конструктивна розмова… Особливе занепокоєння Бельгії щодо використання заморожених російських активів незаперечне і має бути враховане так, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик», — заявив Мерц.

На що підуть гроші

Згідно з пропозицією Єврокомісії, кредитний пакет передбачає:

€115 млрд — на підтримку оборонної промисловості України протягом п’яти років;

€50 млрд — на покриття бюджетних потреб держави;

€45 млрд — на погашення кредиту G7, наданого Україні торік.

Виплати мають відбуватися шістьма траншами протягом року.

Запобіжники: як ЄС контролюватиме використання коштів

Єврокомісія пропонує механізм контролю, щоб уникнути зловживань:

перевірка оборонних контрактів і планів витрат;

докладна оцінка фінансових потреб України;

надання інформації про джерела іншої допомоги — військової та фінансової.

Це дозволить урядам країн ЄС прозоро відстежувати, куди саме і в яких обсягах прямують гроші.

