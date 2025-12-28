  1. В мире

Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским

21:12, 28 декабря 2025
«Я также позвоню Путину после этой встречи, мы продолжим переговоры», — Дональд Трамп.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить Путину после того, как проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время совместного заявления с Зеленским для прессы непосредственно перед встречей.

«Я также позвоню Путину после этой встречи, мы продолжим переговоры», — заявил он.

Также Трамп отметил, что считает, что «оба президента хотят заключить соглашение». Он также заверил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины «будет сильным».

«Никто даже не знает, что будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение будет — и оно будет сильным… это будет сильное соглашение, и европейские страны будут вовлечены», — заявил он.

Ранее сообщалось, что американский лидер заявил, что «гарантии безопасности для Украины будут очень сильными».

