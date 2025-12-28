  1. В Украине

Начислила коллеге премию почти 500 тысяч гривен: в Хусте подозревают бывшего главного бухгалтера горсовета

19:52, 28 декабря 2025
Речь идет о премиальных выплатах и надбавке до 90% оклада, которые начислили без надлежащих оснований.
В Хусте бывшему главному бухгалтеру горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которой из местного бюджета незаконно начислили дополнительные выплаты почти на 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Указывается, что должностное лицо отвечало за правильность начисления и выплату заработной платы.

По данным следствия, из-за халатности она допустила безосновательное установление одному из должностных лиц горсовета надбавки за высокие достижения в труде — до 90% от оклада, а также других выплат.

Общая сумма ущерба бюджету превысила 471 тысячу гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов.

